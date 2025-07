Paradoks dojrzałych gier - chcemy, aby były, ale nie chcemy w nie grać

Ile to razy była mowa o tym, że gracze starzeją się i oczekują bardziej dojrzałej, ambitnej rozrywki. Dlaczego więc ostatecznie kończą w Fortnite albo Call of Duty?

Stałych Czytelników gram.pl pewnie przyzwyczaiłem do zupełnie innej formy publicystyki - o studiach, ich historii, ludziach, procesach branżowych i kwestiach biznesowych. Dzisiaj jednak mam dla Was zalążek dyskusji o grach – dojrzałych, ambitnych, wielowarstwowych i dających do myślenia. Każdy, kto chociaż lubi być postrzegany jako osoba elokwentna i wyrafinowana potwierdzi, że ceni sobie taką rozgrywkę. Tylko czy aby nie ma w tym więcej deklaracji, a za mało działania? Czy faktycznie potrzebujemy takich gier? Zacznijmy od historii o tym, jak wymęczyło mnie The Alters.

11 bit studios to synonim gier ambitnych, dojrzałych i poruszających poważne tematy. To jedyne studio na rynku, które mówi wprost, że jego celem jest tworzenie tzw. meaningful entertainment. The Alters nie jest od tego wyjątkiem. Do gry podchodziłem ze sporymi nadziejami, bo o ile Frostpunk specjalnie mi nie podchodzi (ze względu na rozgrywkę), tak nowy tytuł bliski jest moim preferencjom. Zacząłem więc grać i po 20 godzinach doszedłem do napisów końcowych. Zajęło mi to… miesiąc. Jak na kogoś, kto gra dużo i regularnie, taki wynik to spore zaskoczenie. Najciekawsze jest to, że dosłownie za każdym razem musiałem się zmusić do tego, aby odpalić grę. Zawsze! To nie jest sygnał tego, że dobrze się bawiłem.

Co jeszcze ciekawsze, jak już odpaliłem The Alters, ciężko było mi się oderwać od rozgrywki. Często miałem też syndrom “jeszcze jednego dnia”. 11 bit studios wykonało genialną robotę, dostarczając na rynek fantastyczne, głębokie doświadczenie, obudowane w rozbudowany i logiczny gameplay. To taka gra, jaką lubię, dająca do myślenia, angażująca i uczciwa w stosunku do inteligencji dojrzałego odbiorcy. Czemu więc musiałem się zmuszać, aby włączyć konsolę? Zagadkowe, prawda? Odpowiedź jest prosta - życie dorosłego człowieka…

Niechęć do grania w świetne gry

Ostatni miesiąc był u mnie trudny. Mnóstwo pracy, nieco stresu, istotne rodzinne sprawy, zmęczenie. Po prostu nie miałem siły odpalić gry, która jest angażująca i wymaga ode mnie wysiłku intelektualnego. The Alters takie właśnie jest – to nie jest prosta rozgrywka, tutaj trzeba myśleć, planować i poświęcić w pełni swoją uwagę historii oraz zarządzaniu mobilną bazą. Ta gra to wręcz wysiłek dla gracza. Jak już wejdzie się w rytm, zaczyna to sprawiać ogromną przyjemność, ale jednak nie można pominąć tego wątku. To dotyczy większości ambitnych produkcji – nawet jeśli, tak jak najnowsza produkcja 11 bit, nie mają rozbudowanej rozgrywki, sama historia jest na tyle angażująca emocjonalnie, że należy traktować ją jako psychiczny wysiłek.