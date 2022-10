Pandemic: Czas Cthulhu - recenzja. Epidemia kultystów

Pandemic to prawdziwa klasyka w świecie gier planszowych. Tytuł łączy w sobie elegancję i stosunkową prostotę zasad z taktyczną rozgrywką, opartą na współpracy i podejmowaniu decyzji. Niewielka skala losowości sprawia, że gracze naprawdę czują odpowiedzialność za wynik. A uniwersalny temat - szalenie groźny wirus rozprzestrzeniający się po kolejnych zakątkach świata (gdzieś o tym niedawno słyszeliśmy, prawda?) - sprawia, że jest to tak naprawdę gra dla każdego. Pandemic napędzany swoją popularnością w kolejnych latach doczekał się nowych edycji. Delikatnie odświeżają one mechanikę i rzucają graczom niespotykane wcześniej wyzwania. Prawdziwym hitem okazało się dodanie grze kampanii fabularnej i wdrożenie systemu Legacy - dotąd ukazały się trzy sezony oparte na tym modelu. Ale Pandemic wyszedł też poza swoje pierwotne ramy tematyczne. W 2016 roku zadebiutowały dwie planszówki, które, czerpiąc garściami z oryginalnej mechaniki, wrzuciły ją w zupełnie inne realia: upadku Starożytnego Rzymu i mitologii Cthulhu. I właśnie tej ostatniej chcę dziś poświęcić kilka akapitów.

Pandemic: Czas Cthulhu to niezwykle zgrabne połączenie rozgrywki wymyślonej przez Matta Leacocka i prozy H.P. Lovecrafta. Gromadzenie się kolejnych kultystów, których celem jest przywołanie Przedwiecznych, okazuje się fenomenalnym odpowiednikiem rozprzestrzeniającego się wirusa. Naukowców próbujących opracować lekarstwo zastępują tu badacze, którzy w ramach prowadzonego śledztwa walczą z kultystami i shoggothami, a przede wszystkim próbują zamknąć cztery bramy, by uniemożliwić siłom zła przedostawanie się do świata ludzi. Miejscem akcji są cztery miasteczka dobrze znane miłośnikom mitologii Cthulhu: Arkham, Kingsport, Innsmouth i Dunwich. W każdym z nich występuje kilka lokacji, pomiędzy którymi poruszają się badacze by eliminować piętrzące się zagrożenie. Ale kultyści też nie śpią i gdy tylko nadarzy się okazja, odprawiają swoje mroczne rytuały celem zbudzenia Przedwiecznego.

Udany przeszczep mechanizmów

Rozgrywka rozpoczyna się w momencie, w którym badacze przybywają na dworzec kolejowy w Arkham. Każdy z graczy wciela się w jednego z nich. W zależności od liczby uczestników zabawy (od dwóch do czterech) pobierana jest odpowiednia liczba kart wskazówek przez każdego z nich. Na kartach tych znajdują się symbole jednego z czterech miast. Po uzbieraniu pięciu takich samych kart przez jednego badacza, może on udać się na pole z bramą w odpowiednim mieście i ją zapieczętować. Dokonanie tego we wszystkich czterech miastach nim zbudzi się ostatni Przedwieczny, Cthulhu, jest równoznaczne z odniesieniem zwycięstwa. Po drodze trzeba jednak przezwyciężyć sporo przeciwności.

Pandemic: Czas Cthulhu zręcznie wprowadza rozmaite mechanizmy, które równoważą możliwości badaczy i sił zła. Każdy z badaczy ma cechę specjalną, ale ma też punkty poczytalności. Gdy straci je wszystkie, musi obrócić kartę na drugą stronę. Wówczas cecha specjalna zostaje lekko zmodyfikowana i może działać na niekorzyść badacza; np. poczytalny kierowca może poruszyć się o dwa pola, zamiast o jedno, natomiast kiedy staje się niepoczytalny, musi wykonać ruch o dwa pola. W ten sposób może ominąć pożądaną lokację. Wraz z postępem gry badacze z jednej strony zbliżają się do zapieczętowania bram poprzez zbieranie odpowiednich kart, ale z drugiej budzą się kolejni Przedwieczni, którzy uprzykrzają rozgrywkę na różne sposoby. Badacze nagle tracą żetony poczytalności, na planszy pojawia się więcej kultystów lub shoggoth, zapieczętowanie bramy wymaga dodatkowej karty lokacji - to tylko przykładowe nieszczęścia, jakie ściągają na nas rytuały kultystów. Odpowiedzią na zagrożenia mogą okazać się karty reliktów. Mają one silny jednorazowy efekt, ale zabierają też miejsce na ręce - a tu limit jest ścisły. Nie możemy mieć bowiem więcej niż sześciu kart jednocześnie.