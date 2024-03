Mass Effect trafi na stoły. Zapowiedziano grę planszową dla fanów gier BioWare

Zgodnie z przekazanymi informacjami Mass Effect – Priority Hagalaz to kooperacyjna i oparta na fabule gra planszowa. Akcja rozgrywać się będzie podczas wydarzeń przedstawionych w Mass Effect 3 , a oprócz komandora Sheparda – zarówno w męskiej, jak i żeńskiej wersji – gracze będą mogli wcielić się także w Liarę, Tali, Wrexa czy Garrusa. Każda z postaci otrzyma własną, reprezentującą ją figurkę.

Mass Effect 5 wciąż znajduje się w preprodukcji i wiele wskazuje na to, że na premierę nowej odsłony popularnej serii przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat. Tymczasem – jak się okazuje – nieco wcześniej fani marki Mass Effect będą mieli jednak okazję sięgnąć po inny tytuł. Firma Modiphius Entertainment – wspólnie z BioWare – zapowiedziała bowiem grę planszową Mass Effect – Priority Hagalaz.

W nadchodzącej grze planszowej fani Mass Effect udadzą się do odległego świata Hagalaz, a ich zadaniem będzie zbadanie wraku krążownika badawczego organizacji terrorystycznej Cerberus . Rozgrywka będzie jednak skupiać się nie tylko na eksploracji, ale również na walce, ponieważ na drodze Sheparda i jego towarzysze staną różne stworzenia i przeciwnicy zamieszkujący wrak. Zgodnie z zapowiedizami Mass Effect – Priority Hagalaz ma oferować system sztucznej inteligencji oparty na kartach, a także rozgałęzioną fabułę.

Modiphius Entertainment informuje, że w nadchodzącej grze planszowej dla fanów Mass Effect wybory podjęte na początku zabawy mogą mieć wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Zgodnie z zapowiedziami gracze będą mogli również dostosowywać i ulepszać umiejętności, wyposażenie oraz moce swoich postaci w trakcie kampanii. Pojawi się też możliwość odblokowywania unikalnych mocy.

Na koniec warto dodać, że Mass Effect – Priority Hagalaz ma zadebiutować na rynku jeszcze w 2024 roku. Całość przeznaczona jest dla od 1 do 4 graczy. Ukończenie każdego rozdziału ma zająć od 45 do 60 minut, a kampania ma składać się z 3-5 rozdziałów. Twórcami są natomiast Eric M. Lang (Blood Rage, Cthulhu: Death May Die, Ankh: Bogowie Egiptu, Rising Sun) oraz Calvin Wong Tze Loon (niezależny pisarz, który pracował nad kilkoma projektami RPG, a także wystąpił w serialu „Bajecznie bogaci Azjaci).

