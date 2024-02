TOP 10: najbardziej wyczekiwane gry planszowe 2024 roku

Wyrazisty temat, dużo klimatu, najlepiej ciężkiego, porywająca przygoda, wciągająca narracja, ale i sporo taktyki, wyborów, nad którymi trzeba się zastanowić i przeanalizować - oto, czego poszukuję w grach planszowych. Na tych właśnie preferencjach oparty będzie mój subiektywny przegląd najbardziej wyczekiwanych planszówek 2024 roku. A było z czego wybierać. Wydawcy już zdążyli zapowiedzieć masę interesujących tytułów. Z poniższym zestawieniem zapewne w całości nie zgodzą się miłośnicy gier euro, ale taki już mój urok - nie może być za sucho (choć, co ciekawe, parę klimatycznych eurasków też się w tym roku trafi!). Sprawdźcie zatem, co dobrego szykuje się na nadchodzące miesiące dla miłośników gier bez prądu.

Adnotacja: w zestawieniu nie zostały uwzględnione gry, które miały zaplanowaną premierę na 2023 rok, ale nie zostały dotąd wydane. W tym gronie znajdują się chociażby Frosthaven (Albi Polska), Darkest Dungeon (Lucrum Games), Thorgal: Gra planszowa (Portal Games), Thorgal: Gra karciana (Lucrum Games) czy The Breach (Czacha Games).

10. Terrorscape

Jak ciężki klimat, to dlaczego nie od razu horror? W takim właśnie temacie utrzymana jest asymetryczna planszówka Terrorscape, w której rozgrywka toczy się w stylu jeden przeciw wszystkim. Grupa ocalałych współpracuje ze sobą w celu przetrwania i ucieczki z opuszczonej posiadłości. No, nie tak do końca opuszczonej. Grasuje po niej bowiem seryjny morderca, w którego wciela się jeden z graczy. Jego celem będzie dopadnięcie pozostałych i dokonanie na nich brutalnej egzekucji. Celem ocalałych jest odnalezienie wszystkich pięciu kluczy lub naprawienie radia, które pozwoli wezwać pomoc. Alternatywne ścieżki do osiągnięcia zwycięstwa? Brzmi świetnie. Mechanika ukrytych ruchów? Poproszę. Akcje przeprowadzane przez ocalałych generują jednak hałas, który będzie wskazówką dla mordercy. Ciągłe próby wymanewrowania przeciwnika i nieustające napięcie powinny zapewnić wiele ekscytujących partii.