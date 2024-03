TOP 10: nadchodzące planszówki na podstawie gier wideo

Dwa lata minęły od naszego ostatniego przeglądu nadchodzących adaptacji gier wideo na planszę . Od tamtego czasu ukazały się takie hity jak Frostpunk: Gra planszowa czy Wolfenstein: The Board Game. Część prezentowanych wówczas tytułów nadal nie zadebiutowała na polskim rynku. Mowa tu chociażby o Heroes of Might&Magic III, Cyberpunku 2077 czy Darkest Dungeon. Te gry mają jednak polskich wydawców (odpowiednio: Archon Studio, Portal Games, Lucrum Games) i można mieć nadzieję, że doczekają się premiery w zlokalizowanych wersjach. Inne rozpoczęły swój żywot na zbieraczkach, ale żaden z rodzimych wydawców nie podjął się dotąd dodania ich do swojego katalogu.

Opisane wówczas gry zostawiamy już jednak za sobą, tym bardziej, że w ostatnim czasie ogłoszonych zostało sporo naprawdę gorących planszówek, stanowiących adaptacje szalenie popularnych tytułów z komputerów i konsol. Oto dziesiątka tych najbardziej interesujących.

Call of Duty: The Board Game

Nie jest łatwo stworzyć dobrą adaptację serii opartej na zręczności i refleksie, a taką niewątpliwie jest sprzedana w setkach milionów egzemplarzy Call of Duty. Jeszcze trudniej jest mieć na nią oryginalny, nietuzinkowy pomysł. Planszowy CoD wiele rzeczy robi jednak po swojemu, począwszy od tego, że nie będzie to co-op, a gra rywalizacyjna dla dwóch osób, gdzie po jednej stronie stanie generał Shepherd, a po drugiej Simon “Ghost” Riley. Nie będzie to również gra rozgrywana w turach. Zamiast tego gracze swoje ruchy planować będą w tajemnicy przed przeciwnikiem, a następnie rozpatrywać je jednocześnie. Zaintrygowani? Każdy z graczy dysponuje własną planszą, na której - za zasłonką - rozmieszcza żetony akcji. Te rozpatrywane są po odsłonięciu plansz. Gdy tylko figurki znajdą się w ułożeniu, w którym wzajemnie się widzą, dochodzi do walki. Gracze wybierają karty broni i kości. Te występują w trzech rodzajach: określają siłę ognia, celowanie i obronę. Karty zawierają podstawowe wartości ataku, które są wzmacniane przez wyniki otrzymane na kościach. Gracze zdobywają punkty za zlikwidowanie przeciwnika oraz zrealizowanie celu misji. Rozgrywka toczy się do momentu, w którym jeden z graczy osiągnie wymagany pułap punktowy.