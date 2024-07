Najważniejsze premiery gier planszowych w II kwartale

Szczury z Wistar

Lekka tematyka, głęboka mechanika - tak najkrócej można by scharakteryzować Szczury z Wistar, nową grę euro twórców takich hitów jak Barrage, Wyprawa Darwina czy Golem. Tytułowe gryzonie uciekły z laboratorium i miast stać się materiałem badań naukowców odważnie postanowiły stworzyć własną cywilizację i przydatne wynalazki. Każdy z graczy dysponuje gospodarstwem składającym się z trzech kondygnacji i siedmiu pomieszczeń. Uczestnicy rozgrywki muszą tak dysponować akcjami, by zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Te zapewnia budowanie łóżek, wykopywanie pomieszczeń, realizowanie misji i celów, przyjmowanie myszy i wspomniane już tworzenie wynalazków. Wszystko to odbywa się w ramach takich mechanizmów, jak rozmieszczenie robotników, koło akcji i budowa tableau. Nietuzinkowym rozwiązaniem jest możliwość wykonania części akcji, jeśli nie jesteśmy w stanie opłacić całego kosztu jej przeprowadzenia.