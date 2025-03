Ostoja - recenzja. Uroczo wciągająca strategia!

Ostoja to nowa, (teoretycznie) familijna gra. Niech was nie zwiodą jednak urocze rysunki – to kawał dobrej i przystępnej w odbiorze strategii.

Na wstępnie warto już zaznaczyć jedną rzecz – Ostoja to gra raczej abstrakcyjna. Nie ma tutaj rzeczywistej fabuły. Nie próbujemy stać się potentatem kolejowym w Europie, terraformować Marsa czy zrobić idealne zoo. Zamiast tego tworzymy światy. Czy tam siedliska zwierząt. Czy też małe krainy. Tak naprawdę nie wiadomo do końca co tworzymy, ale na pewno jest to coś ładnego. Na planszetce będziemy wystawiać bowiem różne elementy krajobrazu i wszelakie zwierzęta.

Pod względem samej rozgrywki Ostoja to najbardziej klasyczny zbieracz punktów jaki można sobie wyobrazić. W trakcie gry będziemy wykonywać akcje, za które otrzymujemy punkty. Z góry nam znane i niezależne od akcji innych graczy. Wygra ten kto zbierze je najsprytniej.

Sam początek mógł być mało zachęcający, prawda? Dokładnie tak też się poczułem pierwszy raz widząc na oczy Ostoję. Na szczęście pozory bardzo mylą. W maleńkim opakowaniu kryje się potężna i dobrze przemyślana strategia z bardzo przyjemną domieszką szczęścia. Ostoja to prosta gra, którą wytłumaczymy każdemu w 10-15 minut. Ale granie w nią dobrze to zupełnie inna para kaloszy. Już od pierwszego ruchu będziemy zmuszani do analizy i zaawansowanego planowania.

To jak się w to gra?

Sercem gry jest tacka zawierająca 5 pól. Na każde z nich wykładamy po 3 okrągłe żetony krajobrazu. Tura każdego gracza to po prostu wzięcie zestawu trzech żetonów i rozdysponowanie go na swojej osobistej planszetce. Krzaki dają nam niewiele punktów, ale stają się wartościowe, jeśli umieścimy je na klockach drewna, tworząc drzewa. Góry im wyższe tym dają więcej punktów, ale tylko jeśli ze sobą sąsiadują w pasmach. Pola są warte pięć punktów i już nasza w tym głowa, żeby ich przesadnie nie rozbudowywać, bo nic więcej za to nie zyskamy. Miasta możemy budować na skałach albo drewnie lub innych miastach i punktują w zależności od swoich sąsiadów. A rzeki dają nam punkty zależnie od długości.

Sami widzicie, że robi się z tego już ładna łamigłówka. Czasami w pakiecie będziemy mieli dwa idealne żetony, ale jeden który mocno psuje nam pomysł na rozbudowę. Wyjścia jednak nie ma i zawsze musimy brać pełen pakiet. Ostoja to sztuka optymalizacji i adaptacji do braku szczęścia.

A to nie wszystko – do każdego pakietu żetonów możemy dobrać też zwierzę z ogólnodostępnej puli 5 kart. Naraz możemy mieć ich tylko cztery, więc warto podejmować decyzje rozsądnie. Punkty za zwierzęta otrzymujemy, jeśli umieścimy je w siedlisku. A siedlisko to po prostu kombinacja pól. Chociażby wysoka góra sąsiadująca w linii prostej z dwoma polami. Albo miasto przy dwóch żetonach rzeki. I aby „zamknąć” kartę zwierzęcia i zwolnić sobie miejsce na nowe musimy najczęściej takich kombinacji znaleźć kilka, od dwóch do pięciu.

Mniej więcej od czwartej tury może zacząć boleć nas głowa od myślenia. Nie tylko staramy się bowiem punktować za udane krajobrazy, ale dopasowywać je również pod dostępne zwierzęta. A przeciwnicy pobierają żetony i zwierzęta z tej samej puli, co dodatkowo utrudnia długoterminowe plany.

Dla zaawansowanych graczy jest też minidodatek (od razu w zestawie) zmieniający dodatkowo część zasad punktacji. Bardzo przyjemny.

Warto?

Warto, jeszcze jak! Ostoja to gra bardzo podobna do świetnej Kaskadii, tylko po prostu lepsza. Możliwość umieszczania żetonów jeden na drugim otworzyła nam trzeci wymiar. Wszystko zrobiło się przestrzenne i ciekawsze. Jak sama Kaskadia bardzo mnie zadowalała, to śmiało powiem, że Ostoja oczarowała.