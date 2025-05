Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered - recenzja. Krótka lekcja historii

Sześć lat później, a w zasadzie to 23 lata…

O ile w przypadku cyklu Resident Evil firma Capcom sukcesywnie przygotowuje remake’i poszczególnych odsłon cyklu, tak Onimusha wydaje się być serią zapomnianą. A w zasadzie wydawała się, bo po udostępnionym w 2019 remasterze Onimusha: Warlords słuch o marce zaginął aż do momentu, w którym przed kilkoma miesiącami zapowiedziano nową, pełnoprawną część serii zatytułowaną Onimusha: Way of the Sword. To jednak nie ona będzie przedmiotem niniejszej recenzji, wszak na premierę musimy poczekać do przyszłego roku. Wcześniej jednak udostępniono Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered.

Nie tylko na PlayStation

Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered, w przeciwieństwie do wydanego grubo ponad dwie dekady temu oryginału, który kazał się tylko na jednej platformie, zadebiutowała na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Switchu. Jeśli więc przed laty nie dysponowaliście popularną “czarnulką”, a chcielibyście nadrobić zaległości, to lepszej okazji nie będzie. Remaster to również szansa, by przypomnieć sobie przygody zupełnie nowego bohatera, którym w Onimusha 2: Samura’is Destiny Remastered jest wojownik Jubei Yagyu. Mający za zadanie rozprawić się z Nobunagą Odą protagonista przechodzi przez szereg całkiem liniowych poziomów, zajmując się przede wszystkim eliminowaniem napotkanych przeciwników.

Kamera? Jest, nawet kilka…

Wywodząca się z serii Resident Evil marka Onimusha, tak samo jak pierwsze odsłony wspomnianego cyklu horrorów, oferuje dość archaiczny dziś sposób przedstawia miejsca akcji. Zamiast widoku czy to zza pleców kierowanej postaci czy też z kamery zawieszonej wysoko nad bohaterem mamy… statyczne ujęcia. Oznacza to, że wchodząc do jakiegoś pomieszczenia czy też eksplorując, przykładowo, tunele kopalni, w Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered wydarzenia obserwujemy z jednej perspektywy, ale jeśli dojdziemy do określonego miejsca, to gra zmieni ją na inną. Efekt? Chaos, chaos i jeszcze raz chaos.