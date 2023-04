O customach, sztuce, tworzeniu i narzędziach rozmawiamy z Łukaszem CzugĄ Maczugą.

Jak rozpoczęła się twoja przygoda z grafiką? Malowałeś i rysowałeś od dziecka, czy to raczej świadomy wybór już dorosłego człowieka?

Rysowanie i malowanie towarzyszyły mi od dzieciństwa, ale w tamtych czasach trudno to było nazwać moją pasją. Lubiłem wyrwać kawałek kartki i przerysowywać moje ulubione Pokemony lub postacie z Dragon Balla. Wtedy nie czułem, że będzie to moim kierunkiem, któremu będę się teraz poświęcał. Już od podstawówki marzyłem o zostaniu informatykiem. W liceum bardzo zainteresowałem się grafiką cyfrową i zacząłem projektować materiały dla naszych amatorskich drużyn Counter Strike 1.6. W tamtych czasach nie było zbyt wielu poradników dotyczących programów graficznych, ale powoli przyswajałem wiedzę z Internetu. Gdy poszedłem na studia informatyczne, grafika wciągnęła mnie tak bardzo, że wiedziałem, że chcę zostać grafikiem i prowadzić własną agencję reklamową. Na szczęście udało mi się ukończyć studia, mimo zmiany planów, ale zrezygnowałem z dalszego kształcenia się w kierunku informatyki. Gdy w 2015 roku założyłem swój kanał na YouTube, chciałem dla rozrywki nagrywać gry, ale nie czułem się w tym temacie wystarczająco dobrze, więc zacząłem nagrywać poradniki graficzne oraz projektować skiny do CS:GO, co przyniosło mi pierwszy sukces na YouTube. Później eksperymentowałem z różnymi formatami, ale głównie opierały się one o graficzne i kreatywne materiały. W pewnym momencie zaczęły mi się bardzo często wyświetlać filmy z customizacją butów. Zacząłem zagłębiać się w ten temat i postanowiłem, że spróbuję swoich sił w tym właśnie obszarze. Zaczynałem od prostych wzorów, ćwicząc swój warsztat, aby móc wykonywać bardziej skomplikowane projekty. Teraz jest to moja pasja i praca w jednym.

Ozdabianie sprzętu gamingowego - skąd taki pomysł? Czemu akurat taka nisza?

Customizację zacząłem można powiedzieć klasycznie od butów i kurtek. Widziałem, że temat podoba się widzom i przybywa ich coraz więcej. Szukałem czegoś więcej, czegoś, co wyróżniłoby mnie z tłumu. Miałem swoje pierwsze próby tuningu komputerów PC, ale były to bardzo proste tematy. Wpadłem na pomysł, aby połączyć dwa światy: malowania i sprzętu gamingowego. Oczywiście, były już osoby na świecie, które zajmowały się tym tematem, ale nie takie, które podjęłyby się personalizacji najbardziej szalonych pomysłów, a ja właśnie w tym kierunku chciałem iść. Zaczynając od butów i kurtek, przez pady, klawiatury, komputery, monitory, konsole, myszki, słuchawki, a nawet biorąc na warsztat wykrywacz metalu czy ekspres do kawy. Dzięki temu mogłem stworzyć oryginalny content, który łączył się z grafiką i customizacją.



Jakie są twoje główne źródła inspiracji? Gdzie szukasz pomysłów? Inni artyści, przyroda, street art, sztuka sakralna, albo ludowa, czy raczej po prostu liczysz na nagłe natchnienie?

Wszystko zależy od tego, jaki przedmiot będę malował oraz dla kogo. Nie każdą rzecz można pomalować tą samą techniką, dlatego muszę brać to pod uwagę. Jeśli maluję przedmiot dla wybranej osoby lub firmy, co najczęściej ma miejsce, przygotowuję rozeznanie, czym dana osoba się interesuje lub czego ode mnie oczekuje. Może to być motyw z filmu, gry lub życia. Wtedy przystępuje do projektowania i szukam inspiracji. Jeśli mam namalować motyw z filmu, wybieram różne klatki filmowe i plakaty. Jeśli będzie to motyw z gry, poszukuję najciekawszych zrzutów ekranu, okładek i tapet z gier. Zdarza się również, że mam całkowicie wolną rękę do projektu, a wtedy jest to chyba najtrudniejsze, aby złapać temat. Wtedy też poszukuję, co jest aktualnie w trendzie, aby widzowie także byli zainteresowani danym tematem. Uwielbiam także oglądać prace innych artystów, którzy potrafią tworzyć arcydzieła.

Poza grafiką, zajmujesz się także fotografią, czy montażem wideo? Mógłbyś nam powiedzieć o tym coś więcej?

Tak, zajmuję się hobbystycznie fotografią, ale bardziej produktową. Zainteresowanie tą dziedziną pojawiło się u mnie podczas fotografowania moich własnych spersonalizowanych przedmiotów. Chcę, aby zdjęcia wyglądały estetycznie w mediach społecznościowych oraz aby firmy, dla których projektuję, mogły je łatwo wykorzystać na swoich profilach. Chciałbym zdobyć więcej doświadczenia w tej dziedzinie, ale niestety dzień jest za krótki, a ja uczę się małymi krokami. Montaż filmów oczywiście również towarzyszy mi nieodłącznie w mojej przygodzie na YouTube, ponieważ bez tego elementu nie powstałby żaden film na moim kanale.

Czy te pasje się łączą, uzupełniają jakoś?

Tak, każda z nich jest ważna. Dzięki grafice projektuję customy, następnie przechodzę do malowania. Po skończonej pracy przychodzi czas na zdjęcia produktowe, a następnie trzeba zmontować i opublikować gotowy materiał. Grafika, customizacja, montaż i fotografia to nieodłączne elementy mojej pracy.

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu? Opisz w miarę dokładnie taki “zestaw obowiązkowy” do pracy z kreatywną grafiką. Co byś rekomendował chcącym pójść w twoje ślady?

Przy tworzeniu projektów graficznych, zanim trafią finalnie na przedmiot, korzystam z kilku programów. Adobe Photoshop jest to program graficzny w którym spędzam bardzo dużo czasu. W nim szkicuję, projektuję i maluję motywy, które następnie wrzucam na wizualizację aby przedstawić projekt dla klienta lub sprawdzić jak grafika będzie wyglądał jeszcze przed pomalowaniem na przedmiocie. Bardzo ważny etap, ponieważ jak zacznę malować, to w realnym świecie nie działa tryb „cofnij”. Kolejny program to Adobe Illustrator – jest to program do grafiki wektorowej w którym przygotowuję specjalnie szablony do wycięcia na ploterze. Często używam tej techniki aby uzyskać ładne i ostre wzory. Jest mi także potrzebny aby precyzyjnie przygotować logotypy klientów. Adobe Premiere Pro – w tym programie montuję wszystkie swoje filmu, Tutaj powstaje już oficjalny materiał, który później każdy może zobaczyć na moich Social Media. Taki pakiet programów jest w zupełności wystarczający aby projektować graficznie i zacząć swoją kreatywną przygodę. Myślę, że nawet na początku sam Adobe Photoshop w zupełności wystarczy.

Z jakiego sprzętu korzystasz? Jakiego kompa trzeba mieć, żeby móc rozwinąć skrzydła? Co byś polecił?

Podczas mojej pracy korzystam z komputera stacjonarnego oraz laptopa, ale większy nacisk kładę na urządzenie przenośne. Aktualnie pracuję na dwuekranowym laptopie ASUS ZenBook Pro Duo z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060. Powoli jednak przymierzam się do zmiany i przesiadki na serię RTX 40. Mój czas w studiu staram się wykorzystać maksymalnie, poświęcając się tworzeniu praktycznych customów. To zajmuje wiele czasu, a czasami nie zdążę zmontować wszystkiego na PC. Wieczorami mogę na spokojnie usiąść w zaciszu domowym, gdy wszyscy śpią, zmontować filmy, zaprojektować nowe customy, obrobić zdjęcia.

Odkąd pamiętam, korzystam z kart graficznych NVIDIA i sterowników NVIDIA Studio, dzięki którym praca jest szybsza i stabilniejsza, nawet na już leciwym sprzęcie. Optymalizacja sterowników pod kątem programów, które najczęściej używam, jest mega rozwiązaniem. W komputerze stacjonarnym posiadam kartę graficzną GeForce RTX 3070.

Aby móc rozwinąć skrzydła na początku, nie musimy inwestować w mega drogie rozwiązania. Moje projekty na pierwszych etapach szlifowania warsztatu nie były skomplikowane i nie wymagały dużej mocy, ale jeżeli myślimy w przyszłości o pracy w kreatywnym świecie, warto czasami odłożyć trochę więcej i kupić mocniejszą jednostkę. Warto rozejrzeć się za kartami RTX z serii 30, które będą bardzo fajnym rozwiązaniem. Nie oszczędzajmy na pamięci RAM - jak dla mnie 32GB to obowiązek przy pracy kreatywnej. Sprawdzałem, że ceny laptopów w takich konfiguracjach zaczynają się już od 4 tysięcy złotych, więc można upolować coś fajnego na promocjach. Jeżeli nie chcemy inwestować więcej, to nie szalejmy. Jak zaczniemy zarabiać, to kupimy lepszy sprzęt.

Dlaczego myślisz o przesiadce na RTX z rodziny 4000? Jak istotny będzie dla Ciebie ten upgrade? Jakie kwestie techniczne są najbardziej kluczowe w twojej pracy?