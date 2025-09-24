Nieelegancki jak twórcy Hollow Knight: Silksong

Może zespół Team Cherry będzie ocierał łzy dolarami, ale jednak nie da się ukryć, że z perspektywy branżowej jest to przykład bardzo dużego braku odpowiedzialności.
Jednym z głównych branżowych tematów pierwszej połowy roku było to, kiedy wydać swoją grę, aby przypadkowo nie natrafić na Grand Theft Auto VI. O tym jak wielka będzie to premiera wiedzą absolutnie wszyscy i trudno się dziwić, że każdy deweloper i wydawca będzie jej unikać jak ognia. W końcu zakończenie kilku lat pracy wydaniem swojej produkcji chwilę przed lub po GTA VI brzmi jak pewny przepis na katastrofę.
Rockstar Games jest jednak mądry i odpowiedzialny. Wie jaka spoczywa na nim odpowiedzialność – nie tylko za sprzedaż swojej gry, ale też całą branżę. Jak jesteś największy, musisz myśleć w takich kategoriach. Dlatego datę premiery GTA VI, zaplanowaną na maj przyszłego roku, poznaliśmy z rocznym wyprzedzeniem. Na przeciwnym biegunie jest Team Cherry, które zachowało się w sposób bardzo nieelegancki, ale też szkodliwy dla samego siebie.
Na sequel Hollow Knight czekaliśmy tak długo, że z perspektywy graczy to miło ze strony twórców, że od ogłoszenia daty premiery do finalnego wydania minęły raptem dwa tygodnie. Zupełnie inaczej wygląda perspektywa deweloperów. Pierwszy w sprawie wypowiedział się Michał Mielcarek, prezes krakowskiego Draw Distance. Mocne słowa, w szczególności o egoizmie, ale moim zdaniem kompletnie zasłużone.
Tak, powtarzam się, jestem naiwny, biznes jest biznes. Silksong nie jest shadow dropem, ale prawie. Ogłoszenie daty premiery tak wyczekiwanej, kosmicznie wishlistowanej gry, jedyne dwa tygodnie wcześniej, jest cholernie egoistyczne. Branżowo. Dla graczy super.
Wyobraź sobie, że jesteś grą wideo o nazwie Hell is Us. Szukasz dobrej daty premiery, a 4 września wydaje się obiecujący. Super. Nagle, dwa tygodnie przed premierą, do gry wchodzi Silksong...
Hell is Us to faktycznie największy poszkodowany egoistycznym zachowaniem Team Cherry. Potwierdzili to sami twórcy tej gry. Jonathan Jacques-Belletête, dyrektor kreatywny ze studia Rogue Factor, zdradził w podcaście Friends Per Second jakie są jego odczucia w tej sprawie.
Kiedy wiesz, że jesteś aż tak wielki, myślę, że shadow drop to trochę… wow. Jako “GTA 6 wśród indyków”… wypuścić coś takiego niespodziewanie to trochę bezduszny ruch.
Hollow Knight: Silksong nie miał shadow dropa, ale dwutygodniowy okres od ogłoszenia daty do wydania jest czymś bardzo bliskim. Dla deweloperów, którzy wydawali swoje gry w tym okresie, to prawdziwy dramat. W podobnie trudnej sytuacji znalazł się Bloober Team, który dzień po Silksongu udostępnił Cronos: The New Dawn. W wywiadzie dla PAP Piotr Babieno, prezes studia, stwierdził że nie ma potrzeby przesuwać daty premiery, bo obie gry trafiają do zupełnie innego odbiorcy. Zarządzający krakowską spółką był tak pewny siebie, że uznał iż bliskość premiery tak dużego tytułu… może wręcz pomóc.
Paradoksalnie to, że Silksong ukaże się w tym samym tygodniu, to nam jedynie pomoże. Wierzę, że będzie bardzo dużo graczy, którzy zagrają w jedną i drugą pozycję, bo moim zdaniem każda z tych gier nawzajem się wzmacnia – to znakomity tydzień dla wymagających gier. Oczywiście my trafiamy do trochę innej grupy odbiorców, ale paradoksalnie świadomość marki przez to się zwiększy.
Nie wiem gdzie ten paradoks miałby mieć miejsce, ale rzeczywistość chyba zweryfikowała negatywnie te słowa. Spójrzmy na maksymalną liczbę graczy Cronosa i innych, podobnych tytułów na Steamie (źródło SteamDB).
Cronos: The New Dawn – 5295 The Callisto Protocol – 17580 Silent Hill 2 – 23676 Dead Space (remake) – 30925 Resident Evil 4 – 168191