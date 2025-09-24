Nieelegancki jak twórcy Hollow Knight: Silksong

Może zespół Team Cherry będzie ocierał łzy dolarami, ale jednak nie da się ukryć, że z perspektywy branżowej jest to przykład bardzo dużego braku odpowiedzialności.

Jednym z głównych branżowych tematów pierwszej połowy roku było to, kiedy wydać swoją grę, aby przypadkowo nie natrafić na Grand Theft Auto VI. O tym jak wielka będzie to premiera wiedzą absolutnie wszyscy i trudno się dziwić, że każdy deweloper i wydawca będzie jej unikać jak ognia. W końcu zakończenie kilku lat pracy wydaniem swojej produkcji chwilę przed lub po GTA VI brzmi jak pewny przepis na katastrofę.

Rockstar Games jest jednak mądry i odpowiedzialny. Wie jaka spoczywa na nim odpowiedzialność – nie tylko za sprzedaż swojej gry, ale też całą branżę. Jak jesteś największy, musisz myśleć w takich kategoriach. Dlatego datę premiery GTA VI, zaplanowaną na maj przyszłego roku, poznaliśmy z rocznym wyprzedzeniem. Na przeciwnym biegunie jest Team Cherry, które zachowało się w sposób bardzo nieelegancki, ale też szkodliwy dla samego siebie.

Na sequel Hollow Knight czekaliśmy tak długo, że z perspektywy graczy to miło ze strony twórców, że od ogłoszenia daty premiery do finalnego wydania minęły raptem dwa tygodnie. Zupełnie inaczej wygląda perspektywa deweloperów. Pierwszy w sprawie wypowiedział się Michał Mielcarek, prezes krakowskiego Draw Distance. Mocne słowa, w szczególności o egoizmie, ale moim zdaniem kompletnie zasłużone.

Tak, powtarzam się, jestem naiwny, biznes jest biznes. Silksong nie jest shadow dropem, ale prawie. Ogłoszenie daty premiery tak wyczekiwanej, kosmicznie wishlistowanej gry, jedyne dwa tygodnie wcześniej, jest cholernie egoistyczne. Branżowo. Dla graczy super.

Chwilę później w tej samej sprawie wypowiedział się Adrian Chmielarz z The Astronauts. Mocnych słów nie było, podobnie jak bezpośredniej krytyki Team Cherry. Mimo wszystko wyraźne zwrócenie uwagi na sytuację Hell is Us mówi wszystko.