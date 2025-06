Nie no, za tyle to nie - recenzja Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo zmarnowało doskonałą okazję, by reklamować tę grę hasłem “za darmo to uczciwa cena”. Welcome Tour to ciekawostka, którą powinien dostać każdy posiadacz Switcha 2 bez dodatkowych opłat.

Lubicie chodzić do nowoczesnych, interaktywnych muzeów? Interesują was nowe technologie i rozkręcacie każde urządzenie, które wpadnie wam w ręce? Nazwaliście swojego psa/kota/syna “Mario”, albo chociaż macie tatuaż “Nintendo rulez”? Jeżeli na większość pytań odpowiedzieliście “tak”, to Nintendo Switch 2 Welcome Tour jest dla was zakupem obowiązkowym po nabyciu wiadomej konsoli. Bardziej umiarkowani fani Nintendo i wyżej wymienionych aktywności raczej odpuszczą sobie tego premierowego exclusive’a. Produkcji nader ciekawej i oryginalnej, która powinna być fabrycznie wgrana na dysk każdej konsoli Switch 2 zamiast kosztować 40 zł w eShopie.

"Prosty i niezwykle efektowny sposób na to, aby pokazać możliwości nowej konsoli, a przy okazji uderzyć w kilka niezwykle efektownych, nostalgicznych nut”. O czym mowa? Niestety nie o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, a o Astro’s Bot z PlayStation 5. Znakomitej i cudownie pomysłowej zręcznościówce, która de facto była technologicznym demem, oferowanym bez dodatkowych opłat każdemu nabywcy PlayStation 5. Nintendo Switch 2 Welcome Tour nie jest bezpośrednią odpowiedzią na tytuł Sony, choć jego podstawowym założeniem jest zaprezentowanie możliwości i tajemnic, które kryje nowa zabawka. Niestety za dodatkową opłatą.

Czepiam się tych czterech dych, które trzeba wyłożyć za dostęp do Nintendo Switch 2 Welcome Tour, bo na prawdę nie potrafię zrozumieć polityki Nintendo w tym aspekcie. Switch 2 tani nie jest, więc dodanie technologicznego dema jako ciekawostki do sprawdzenia przez każdego nabywcę nowej zabawki wydaje się naturalne i oczywiste. Ale nie dla Nintendo, które cenię za wizjonerstwo i odwagę w wytyczaniu nowych ścieżek, jednak “geniusz” tego ruchu mnie przerasta.

Przejdźmy jednak do sedna, czyli co to i po co to komu. Nintendo Switch 2 Welcome Tour jest nie tyle grą, co multimedialnym doświadczeniem z grywalnymi elementami. Podczas całej zabawy poruszamy się beztwarzowym ludkiem, który przemierza powierzchnie i zakamarki Nintendo Switch 2 niczym turysta w muzeum. W sumie do zwiedzenia mamy dwanaście sekcji, które odpowiadają elementom składowym następcy Switcha. Po drodze pozyskujemy mnóstwo informacji o nowej konsoli i dedykowanych akcesoriach, sprawdzamy możliwości, eksplorujemy, gramy w minigry, zaliczamy quizy w formie testu wielokrotnego wyboru. Wszystko to odbywa się w spokojnej atmosferze, bez pośpiechu czy gwałtownych doznań.

Spacer z przeszkodami

Innymi słowy, Nintendo Switch 2 Welcome Tour krok po kroku zapoznaje nas z właściwościami i możliwościami nowej zabawki, przeplatając wiedzę teoretyczną interaktywnymi doznaniami. Gra/tech demo (jak zwał, tak zwał) zawiera zaskakująco dużo informacji na temat budowy samego sprzętu, sposobu działania poszczególnych komponentów, historii i ewolucji danych rozwiązań (np. jakie myszy robiło Nintendo przed zaprojektowaniem Joy-Cona 2). Twórcy tłumaczą w bardzo przystępny sposób, czym właściwie jest HD Rumble 2, pokazują “schemat” budowy gniazda kontrolera i objaśniają jego specyfikę, zdradzają sekret antypoślizgowych “nóżek” na spodzie stacji dokującej i wiele, wiele więcej. Nie ukrywam, że odkrywanie tych ciekawostek sprawiło mi masę przyjemności i bez Nintendo Switch 2 Welcome Tour nie wiedziałbym o nowej konsoli ułamka tego, co wiem teraz.