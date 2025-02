Najlepsze gry z nurtu meaningful entertainment – 10 tytułów z ambitną tematyką

Nurt meaningful entertainment pojawił się w grach wideo już kilka lat temu. Wraz z rozwojem i dojrzewaniem branży kolejni twórcy chcieli swoimi produkcjami poruszać ważne tematy lub wykorzystać growe mechaniki, aby pozwolić nam doświadczyć czegoś unikatowego. Nie zawsze jednak przyjemnego. W tych grach ambicje deweloperów są wyraźnie widoczne.

Gry typu meaningful entertainment nie zawsze są hitami sprzedażowymi, chociaż kilka z nich zrobiło sporą karierę. Dzięki temu w poniższym zestawieniu znajdziecie wiele popularnych produkcji. Każda z nich to prawdziwy klasyk jeśli chodzi o ambitne treści. Pominąłem tylko tytuły, które zajmują się stricte problemami społecznymi typu alkoholizm czy uzależnienia i nie są mainstreamowe. Do tego tematu wrócimy w innym rankingu.

10 najlepszych gier z nurtu meaningful entertainment

10. Spiritfarer

Zaczynamy od gry, która świetnie oddaje to na czym polega idea rozrywki niosącej za sobą głębsze przesłanie. Spiritfarer opowiada o Stelli, przewodniczce dusz, zarządzającej statkiem przewożącym zmarłych. Opowieść koncentruje się na budowaniu relacji z tymi osobami, poznawaniu ich historii, a także pomaganiu im pogodzić się z przeszłością oraz w zaznaniu spokoju. Spiritfarer to gra, która uczy empatii oraz tego jak żegnać się z bliskimi. Twórcom udało się też pokazać, że koniec jednej podróży może być początkiem kolejnej. To też opowieść o bliskości i budowaniu relacji międzyludzkich. Warto więc sprawdzić produkcję Thunder Lotus Games, która nie tylko daje rozrywkę, ale też uczy, rozwija, a niekiedy wręcz inspiruje.

9. Tell Me Why

Przechodzimy do studia Dontnod Entertainment, które znane jest z gier mocno czerpiących z nurtu meaningful entertainment. Jednym z tego dowodów jest Tell Me Why. Gra opowiada o rodzeństwie powracającym w rodzinne strony, by zmierzyć się z demonami przeszłości. Fabuła pokazuje jak subiektywne mogą być różne doświadczenia, co znacząco wpływa na nas samych. Do tego jest to pierwsza, w miarę dużą gra stawiająca w centrum wydarzeń postać transpłciową, podejmując tym samym tematy tożsamości, akceptacji oraz traumy. Wątek fabularny jest więc bardzo mocno zarysowany i ma na celu skłonić gracza do refleksji oraz poszerzenia horyzontów o perspektywę innych osób. Choć nie jest to arcydzieło pod każdym względem, tematyka zasługuje na uwagę.

8. Niezwyciężony

Pierwsza, ale nie jedyna polska produkcja w zestawieniu. Niezwyciężony to gra opowiadająca o granicy eksploracji. Twórcy w samym haśle marketingowym mówią, że nie wszystko jest dla nas, ludzi. Odwiedzając niesprzyjającą planetę Regis III gracz ma możliwość poznania losów zaginionej ekspedycji. W pewnym momencie sam przekona się, jakie niebezpieczeństwa na niego czekają. Gra bazuje na powieści Stanisława Lema, która porusza dokładnie ten sam temat. Nie jest to bardzo oczywista opowieść, ale dla osób oczekujących nieco głębszego doświadczenia jest to bardzo interesująca historia, która potrafi dać do myślenia. Pokazuje też, że wbrew pozorom istnieją granice eksploracji i ludzkiej ciekawości.