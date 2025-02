Najlepsze gry o wikingach – 10 topowych tytułów w nordyckich klimatach

Wikingowie to wdzięczny temat dla gier wideo. Są groźni, krwawi, ciągle z kimś walczą i są bardzo wyraziści. Tak się jednak składa, że dobrych gier o tej tematyce wcale nie ma dużo. Prób stworzenia czegoś w tych klimatach było sporo, ale wiele z nich skończyło się raptem przeciętnymi grami. Dlatego właśnie dzisiejszy ranking najlepszych gier o wikingach będzie podchodził do tego tematu nieco szerzej, ale mocno zahaczy o całą tę atmosferę - również wątki nordyckie i skandynawskie.

Zestawienie będzie więc różnorodne. Znajdziemy duże gry, niekiedy wręcz wybitne, ale także mniejsze tytuły, nawet indyki. Nie zabraknie więc atrakcji dla każdego gracza. Dajcie też znać w komentarzach jakie są Wasze ulubione gry o wikingach. Może akurat pominąłem jakiś warty wspomnienia tytuł.

10 najlepszych gier o wikingach

10. Bad North

Zaczynamy od bardzo minimalistycznej gry, która jednak posiada w sobie sporo uroku i grywalności. Bad North to miks strategii i roguelike, w którym naszym głównym celem jest odpieranie ataków. Broniąc malutką wyspę z osadą przed nadciągającymi wikingami musimy podejmować wiele taktycznych decyzji i liczyć się z dużym poświęceniem. Mimo całkiem uroczej oprawy wizualnej, Bad North to bez wątpienia brutalna gra. Wypada też całkiem nieźle na tle masy innych, często mocno przeciętnych produkcji z wikingami w roli głównej. To też sprawia, że właśnie od tego tytułu zaczynamy ten ranking.

9. Expeditions: Viking

Seria Expeditions jest dobrze znana miłośnikom turowych RPG. Viking to bez wątpienia udana odsłona cyklu. W czasie zabawy wcielamy się w rolę przywódcy klanu, który dopływa do wybrzeża Anglii z celem podbicia kilku wiosek. Siłą produkcji studia Logic Artist jest nie tylko rozbudowana i wciągająca walka z bardzo mocnym zacięciem strategicznym. Nasi wikingowie mogą też handlować oraz bawić się w politykę. Miłośnicy bardzo rozbudowanych RPG z masą mechanik znajdą tutaj wiele atrakcji dla siebie. Nie da się ukryć, że Expeditions: Viking ma swoje problemy, ale mimo wszystko pod względem klimatu jest to bardzo ciekawy wybór. Na pewno jeden z lepszych dla osób, które chcą wcielić się w wodza wikingów.

8. Jotun

Tym razem coś z mocnym zacięciem artystycznym, przejawiającym się głównie ręcznie rysowaną, przepiękną oprawą wizualną. Jotun opowiada o wojowniczce, która zmarła niechlubną śmiercią. Dla wikinga to prawdziwy dramat. Teraz musi zaimponować nordyckim bogom, aby dostać się do Walhalli. Rozgrywka opiera się przede wszystkim na ekscytujących walkach z wielkimi Jötunnami. Ważnym elementem Jotun jest też świetna muzyka idealnie pasująca do klimatu. Nie jest to szczególnie znana gra, ale myślę że jeśli chodzi o klimaty nordyckie i wikingów to zdecydowanie warto mieć ją na swoim radarze.