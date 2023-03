Najlepsze gry na PS5 - tytuły, które warto wziąć pod uwagę

2. The Last of Us - Part 1 i Part 2

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok to kontynuacja gry zaprojektowanej także na PS5 z 2018 roku. Po czterech latach gracz powraca do przygód Kratosa i Atreusa, a sama rozgrywka nie różni się zbytnio od tego, co oferowały pierwsze gry serii. Pojawiają się tu znane z wcześniejszych tytułów postaci, a wątki fabularne znajdują swoje kontynuacje i nawiązania.

Nie oznacza to jednak, że nie ma tu nic nowego - wszak chcemy zaproponować tu gry, z którymi wiąże się wielka przygoda fabularna. Miłośnicy takiej rozgrywki z pewnością będą zadowoleni z faktu, że rozszerzono opcje walki i relacji pomiędzy postaciami. Gracz ma do swojej dyspozycji aż dziewięć światów nordyckich pełnych wyzwań i misji - o trzy więcej niż w poprzedniej części.

To pełny remake kultowego tytułu z PS3 - pierwsza część została wydana w 2020, a druga w 2022 roku. Chociaż w platformie udostępniającej gry na PlayStation5 dostępny jest także remaster oryginału, to Part 1 zapewnia zdecydowanie lepszą grafikę, odświeżoną mechanikę i poprawioną rozgrywkę. Twórcy zachowali trzon fabularny, lecz całkowicie odnowili aspekt wizualny, w tym także nową mimikę bohaterów, co znajduje uznanie wśród miłośników szczegółów.

Obserwowana w ostatnim czasie rosnąca popularność marki The Last of Us to w dużej mierze zasługa serialowej adaptacji na HBO Max.