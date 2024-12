Najlepsze gry dekady według The Game Awards – 10 tytułów z tytułem GOTY

The Game Awards to największe i najbardziej prestiżowe nagrody w branży gier wideo. Nie ma co do tego wątpliwości, nawet jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do organizatorów (kto ich nie ma?). Po prostu konkurencja nie jest zbyt duża. Akurat w przyszłym tygodniu czeka nas 11. gala. To dobra okazja do pewnych podsumowań.

O dotychczasowych wyborach graczy (w końcu o zwycięzcy decyduje głosowanie internetowe) można wiele mówić. Jedne były lepsze, inne gorsze. Zdarzały się też kontrowersyjne decyzje. Poniżej przejrzymy każdy rok i zastanowimy się, czy finalny zwycięzca statuetki dla najlepszej gry faktycznie na nią zasłużył. W końcu mówimy o dziesięciu wybitnych grach, które każdy z nas powinien znać. Przynajmniej w teorii.

Koniecznie dajcie znać w komentarzach, w którym roku, według Was, wybór był najbardziej kontrowersyjny, szokujący lub niesprawiedliwy.

2014 rok - Dragon Age: Inkwizycja

Zaczynamy z grubej rury. Nie przewidziało Wam się, Dragon Age: Inkwizycja faktycznie został wybrany najlepszą grą roku na pierwszej w historii gali The Game Awards (wcześniej występowała pod inną nazwą). Wystarczyło jednak kilka miesięcy i premiera Wiedźmina 3, aby produkcja BioWare natychmiast stała się przestarzała. Inna sprawa, że 2014 rok był wyjątkowo mało imponujący jeśli chodzi o topowe gry. Dragon Age wygrał między innymi z Dark Souls II. Myślę, że gdyby nie był to początek popularności gatunku soulslike, hit From Software zdobyłby nagrodę. Po prostu było na to nieco za wcześnie. Niestety, ale The Game Awards to w dużym stopniu festiwal popularności. Moim zdaniem GOTY 2014 roku powinno zostać Middle-earth: Shadow of Mordor.

Pozostali nominowani:

Bayonetta 2

Dark Souls II

Hearthstone

Middle-earth: Shadow of Mordor

2015 rok - Wiedźmin 3: Dziki Gon

Najważniejsza i najlepsza gala z perspektywy polskiej branży gier wideo. To właśnie wtedy nagrodzony został CD Projekt RED, dotychczas jedyne polskie studio, które odebrało na gali swoją nagrodę (chociaż nie jest jedyne, które ma statuetkę, ale to inny temat). Wiedźmin 3 wygrał bez większych wątpliwości. Konkurencja nie była słaba, ale ciężko sobie wyobrazić, że zwycięzcą zostanie Fallout 4 czy Bloodborne. To świetne gry, ale jednak Dziki Gon zasłużył na to, aby wygrać. Myślę też, że to jeden z najmniej kontrowersyjnych wyborów w historii The Game Awards.