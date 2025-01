Najlepsze filmy 2024 roku. TOP 15 tytułów, które trzeba zobaczyć

Minione dwanaście miesięcy było trudne dla branży kinowej. Z jednej strony strajki z 2023 roku wciąż dawały się we znaki z powodu opóźnień wielu filmowych nowości. Z drugiej słabnąca popularność superbohaterskich produkcji doprowadziła do tego, że Marvel wprowadził na duże ekrany tylko jedną swoją produkcję, zaś pozostałe tytuły oparte na komiksach, w tym Joker 2 i filmy z uniwersum Sony, były wielkimi niewypałami i ogromnymi finansowymi porażkami.

Disney miał bardzo dobry rok. Nawet jeżeli niektóre tytuły nie były aż tak dobre, jak reszta, żeby tylko wspomnieć Vaianę 2, to wciąż zarabiały ogromne pieniądze w kinach. Również Pixar odrodził się jak feniks z popiołów, dostarczając nam kontynuację jednego ze swoich największych hitów. W głowie się nie mieści 2 udowadnia, że nie ma nic złego w sequelach, jeżeli ma się na nie jasny pomysł, a tak było w tym przypadku.

Co prawda wątek dziedzictwa Caesar mógłby być lepszy i wciąż liczę, że w zapowiedzianej już kontynuacji ten motyw zostanie bardziej rozwinięty. Królestwo Planety Małp broni się natomiast angażującą historią, ciekawymi nowymi bohaterami oraz ukazaniem samego świata, który jednocześnie różni się od tego z trylogii, ale jest do niego bardzo podobny. Małpy zdecydowanie rządziły w kinach w 2024 roku.

Chyba nikt nie spodziewał się, że nowa część Planety Małp będzie aż tak udana. Nie jest to poziom poprzednich odsłon w reżyserii Matta Reevesa, ale Wes Ball pokazał, że również umie nakręcić epicki blockbuster, który nie tylko świetnie wygląda, ale również dostarcza mnóstwo rozrywki.

Wyróżnienia: Omen: Początek, Pajęczyna, Śnieżne bractwo, Pies i Robot, Tylko nie ty, Strefa interesów, Amerykańska fikcja, Perfect Days, Mean Girls, Hit Man, Bad Boys: Ride or Die, Pułapka, Motocykliści, Prawdziwy ból, Megalopolis, Przysięgły nr 2.

Ale 2024 rok był także pełen wielkich i często nieoczywistych hitów. Poniższa lista jedynie udowadnia, że w ostatnich dwunastu miesiącach nie brakowało głośnych blockbusterów, wielkich niespodzianek, ale również mniej oczywistych produkcji, które zasługiwały na uwagę i miłość widzów. Poniżej znajdziecie listę piętnastu wyróżnionych filmów, które okazały się najlepsze w ubiegłym roku. Jeżeli jakiegokolwiek tytułu z tej listy jeszcze nie widzieliście, to zachęcamy do szybkiego nadrobienia.

Kolejna historia o Riley daje nam intrygującą opowieść, która wciąga do samego końca, ale także nowych bohaterów w postaci emocji, które wprowadzają sporo nowej dynamiki. Nie zabrakło psychologicznych walorów, z których zasłynęła pierwsza część. Można by rzec, że to kontynuacja niemal idealna.

13. Obcy: Romulus

Ubiegły rok był udany nie tylko dla Disneya, ale również sequeli. Nieprzypadkowo na liście znalazło się kilka kontynuacji hitów sprzed lat. Nie mogło więc na liście zabraknąć jednego z najlepszych horrorów 2024 roku, czyli Obcego: Romulusa. Reżyser Fede Alvarez dał nam prawdziwy list miłosny do fanów pierwszej i drugiej części popularnego Aliena.

Film przede wszystkim urzeka niesamowitym klimatem, którego tak bardzo brakowało w ostatnich odsłonach serii od Ridleya Scotta. Dlatego też sporo można było wybaczyć historii, która była prosta, ale działająca w konwencji kina grozy. Obcy: Romulus wręcz miejscami ocierał się o bycie remake’iem pierwszego Aliena, dając nam poczuć się dokładnie tak samo, gdy po raz pierwszy oglądaliśmy kultowy film Ridleya Scotta.