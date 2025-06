Najlepsze bronie w grach - TOP 10 legendarnych pistoletów, karabinów i mieczy

Walka to jedna z tych rzeczy, które w grach robimy najczęściej. Z tego też powodu szczególnie istotne są bronie. Nie chodzi tylko o to, żeby dobrze się z nich korzystało. One często są wręcz ikonicznymi elementami legendarnych serii. Bez nich niektóre gry nie byłyby tak dobre.

W dzisiejszym rankingu przyjrzymy się tym najlepszym i najbardziej legendarnym broniom, jakie znamy z gier wideo. Będą miecze, karabiny, pistolety, ale też bardziej wyszukane narzędzia mordu. Co z tego trafiło na pierwsze miejsce? Wybór może wydawać się kontrowersyjny, a więc tym bardziej zapraszam do dzielenia się swoimi typami w komentarzach.

10 najlepszych broni w grach

10. Hammer of Dawn - Gears of War

Kiedy w dowolnej części Gears of War pojawiał się Hammer of Dawn, wiadomo było, że robi się poważnie. Ktoś w Epic Games wpadł na szalony pomysł. Ten niepozorny pistolet to po prawdzie celownik. Po namierzeniu celu satelity umieszczone na orbicie planety Sera wypuszczały wiązkę śmiercionośnej energii, której nikt nie mógł się przeciwstawić. To była broń ostateczna. Gdyby tylko ludzie mogli częściej korzystać z Hammer of Dawn, to… nie byłoby gry, bo szybko pokonaliby Szarańczę. Dlatego też w grze broń ta pojawia się okazjonalnie, aby dać graczowi poczucie nadludzkiej mocy, z której może skorzystać stojąc przed najgroźniejszymi przeciwnikami.

9. Energy Sword - Halo

Jedna z największych ikon serii Halo to Miecz Energetyczny. Najczęściej korzystają z niego Elitarni żołnierze armii Przymierza. Mimo że to broń do walki wręcz, w rękach sprawnego wojownika potrafi zrobić ogromne zamieszanie. Energy Sword jest więc niezwykle efektywny, chociaż ze względu na swoją specyfikę nie każdy gracz korzysta z jego możliwości. Swoje robi jednak design - na tyle charakterystyczny, że często pojawia się w materiałach promocyjnych, stając się przy okazji symbolem uniwersum Halo. Nie jest to może najbardziej ceniona broń w serii, ale nie można jej odmówić wizerunkowego znaczenia.

8. Master Sword - The Legend of Zelda

Gdyby seria The Legend of Zelda była w Polsce popularniejsza, również znaczenie Master Sword, jednego z głównych symboli tego cyklu, byłoby większe. Miecz w uniwersum funkcjonuje niemal od samego początku i występuje w praktycznie każdej części. Zawsze ma też szczególną rolę w historii. W tym świecie Master Sword może używać tylko wybraniec, postać czysta i godna jego mocy w walce ze Złem. Taką właśnie postacią jest Link. Warto zauważyć, że miecz zawsze jest trudny do zdobycia i nigdy nie dostajemy go za darmo. Nagroda też jest niezwykła - Master Sword to najlepsza broń w serii, dająca bohaterowi niesamowitą moc.