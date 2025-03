Najlepsi wydawcy gier indie – 10 firm, z którymi wielu chciałoby współpracować

Dobry wydawca to prawdziwy skarb dla wielu deweloperów. Jak jednak wybrać kogoś, kto zagwarantuje sukces? To właśnie te firmy dają największe nadzieje.

Rynek wydawniczy mocno się zmienił. Dzisiaj trafienie do portfolio Ubisoftu, EA, Capcomu, Activision czy Nintendo jest niezwykle trudne. Wszystko dlatego, że najwięksi branżowi gracze skupiają się głównie na grach tworzonych przez ich własne studia i rzadko współpracują z zewnętrznymi deweloperami. Na kogo więc mają liczyć mniejsi twórcy? Dla nich funkcjonują wydawcy z sektora indie premium. Którzy są najlepsi?

Dobry wydawca musi zaoferować wiele rzeczy. Dla deweloperów to źródło finansowania, marketing, sprzedaż i kontakty z partnerami. Wybranie tego, kto radzi sobie pod tym kątem najlepiej, z naszej perspektywy, jest więc trudne. Dlatego w tym rankingu bardziej skupiam się na efektach, które uznaję za miarę kompetencji. Wiele też zależy od momentu. Niektórzy wydawcy są na fali, inny z kolei mają gorszy okres, mimo że jeszcze niedawno wydawali hity. Pewne wybory mogą być więc zaskakujące.

10 najlepszych wydawców gier niezależnych

10. Untold Tales

Zaczynamy od zdecydowanie najmniejszego wydawcy w zestawieniu. Polskie Untold Tales dopiero czeka na wielki hit, mimo że takie gry jak Bang-On Balls: Chronicles czy Everdream Valley dobrze sobie poradziły. Spółka jest jednak typowym zdolnym i pracowitym uczniem. Mimo wielu przeciwności losu (np. upadek umowy inwestycyjnej), Untold Tales nadal żyje i ma się dobrze, wydając kolejne gry, portując je na konsole i współpracując z największymi graczami na rynku. Miejsce w rankingu jest więc próbą docenienia tej ciężkiej pracy. Pozostaje tylko czekać aż wreszcie trafi się hit sprzedażowy, który pozwoli rozwinąć skrzydła. Jeśli więc miałbym wskazać jakiegoś polskiego wydawcę z dobrymi perspektywami na przyszłość, jest to właśnie Untold Tales.

9. Raw Fury

Patrząc szeroko na portfolio Raw Fury może się wydawać, że nie jest ono imponujące. Z bliska widać jednak wiele unikatowych indyków jak seria Kingdom, Bad North, Call of the Sea czy Norco. Nie każda ich produkcja była artystycznym hitem, ale wiele z nich dobrze się sprzedało. Raw Fury potrafi budować relacje z partnerami, co jest bardzo ważne z perspektywy wydawcy. Dzięki czemu Microsoft zostawił u niego sporo kasy za licencję na gry do Game Passa. To pozwoliło nawet przyzwoitym grom zgromadzić sporą publikę i zarobić na siebie. Z perspektywy dewelopera taki partner jest sporo wart.

8. Thunderful

Kolejny po Raw Fury wydawca ze Szwecji. Skandynawowie cechują się bardzo wyrazistą stylistyką. Wiele ich gier ma jakby wspólny gen. Troszkę to przypomina Devolver Digital, ale w znacznie mniejszej skali. Nie wiem, czy macie podobne odczucia, ale widząc takie tytuły jak The Gunk, SteamWorld Dig, Planet of Lana czy LEGO Brickland, nie dziwi mnie, że wszystkie pochodzą od tego samego wydawcy. Do tego Thunderful, podobnie jak poprzednicy, potrafi dobrze promować i sprzedawać gry. Wiele ich produkcji dostępnych było w usługach subskrypcyjnych czy promowanych przez Sony i Microsoft. Myślę, że jest to wydawca ze sporym potencjałem na to, aby w przyszłości mieć jeszcze lepszą pozycję.