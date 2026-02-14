Najlepsi partnerzy w grach wideo – 10 towarzyszy, których zapamiętamy na zawsze

Dziś walentynki, święto zakochanych. Będziemy więc rozmawiać o parach. Jednak, aby nie było to tak oczywiste, nie będą one romantyczne. Zamiast tego skupimy się na growych duetach, które przeszły do historii elektronicznej rozrywki. Niekiedy to nasi towarzysze byli ciekawsi niż sam protagonista.

Szukając najlepszych towarzyszy skupiłem się na grach mocno nastawionych na historię. Interesuje mnie głębia charakteru i opowieść kryjąca się za naszym partnerem. Pozwoliłem więc sobie pominąć postacie znane z platformówek jak Clank, Kazooie czy Luigi. Nieco trudniej było też bohaterom z naszych drużyn z popularnych gier RPG. Topowa dziesiątka jest dzięki temu bardzo mocna. Macie może inne typy?

10 najlepszych towarzyszy w grach wideo

10. BD-1 – Star Wars Jedi

Zaczynamy nietypowo, bo od postaci, która nie uraczy nas żadnym dialogiem. BD-1 to taki mechaniczny piesek, który nie odstępuje nas na krok, ale oferuje wsparcie mentalne oraz pomoc przy eksploracji. Ważne jest tutaj to, że Star Wars Jedi to opowieść o samotności i ciągłej ucieczce przed zagrożeniem. Cal jest teoretycznie sam, ale ma przy sobie BD–1, który jest jego najbliższym przyjacielem i wsparciem. Dodatkowo robocik jest fantastycznie animowany, dzięki czemu obserwowanie go w ruchu to niezwykła przyjemność. W świecie Gwiezdnych Wojen taki towarzysz to klasyk, ale mimo wszystko BD–1 prezentuje się bardzo ciekawie i unikatowo.

9. Elika – Prince of Persia

Niedawno skasowany został remake Prince of Persia: Piaski Czasu co sprawia, że to dobry moment na przypomnienie jednej z najlepszych, a jednocześnie najbardziej niedocenionych części serii – rebootu z 2008 roku. Tam niezwykle istotną rolę odgrywała Elika. Pod pewnymi względami to ona była fundamentem opowieści, a książę pełnił rolę jej pomocnika. Widać było to też w rozgrywce, w której to ona zawsze nas ratowała przed śmiercią, co zresztą wywoływało pewne kontrowersje. Bez niej ta gra nie mogłaby istnieć i w dużym stopniu za jej sprawą ta odsłona Prince of Persia jest do teraz ciepło wspominana przez wielu graczy.

8. Kim Kitsuragi – Disco Elysium

Disco Elysium to gra nietuzinkowa, między innymi za sprawą zapijaczonego, nie pamiętającego wielu rzeczy głównego bohatera. Jego totalnym przeciwieństwem jest Kim Kitsuragi – opanowany, uporządkowany i totalnie niepasujący do wszechobecnego chaosu. Dla gracza Kim to też zwierciadło. To jak zachowujemy się w czasie gry powoduje jego odmienne reakcje, dopasowane do sytuacji. Dodatkowo jest to postać, która nic nie ułatwia, nie prowadzi nas za rękę, a jedynie dodaje dodatkową warstwę fabularną, perfekcyjnie pasującą do głębi Disco Elysium. Bez Kima ta gra na pewno nie byłaby tak niezwykła i ekscytująca.