Najczarniejszy dzień w historii Xboksa - tak zwalniano i kasowano projety

Mimo że masowe zwolnienia w korporacjach nie są niczym nowym, ten przypadek jest wyjątkowy - po raz pierwszy serwisy społecznościowe, głównie LinkedIn, zalała fala wpisów pracowników Microsoftu, którzy w emocjonalny sposób opisywali swoje odczucia po ostatnich wydarzeniach. Nie mówię o właśnie zwolnionych osobach, a o tych, którzy zostali. Niektórzy piszą wprost, że pracę mają tylko na papierze, bo ich projekt został już skasowany, a oni tylko czekają na wyrok. Takiej skali negatywnych emocji nie widziałem od dawna, o ile kiedykolwiek.

Podsumujmy straty. Największym szokiem jest zamknięcie The Initiative. Studio powstało w 2018 roku, a mimo tak długiego czasu nie było w stanie wydać żadnej gry. W pewnym momencie trzon zespołu stanowili byli pracownicy Naughty Dog czy Sony Santa Monica. Microsoft założył to studio w Santa Monica, kolebce gier AAA, gdzie swoje siedziby ma również Crystal Dynamics, Activision, Sledgehammer Games, Treyarch czy Infinity Ward. Już kilka lat temu mówiło się, że The Initiative ma problem z klarowną wizją nowej gry. Mimo wszystko w zeszłym roku po raz pierwszy w akcji zobaczyliśmy reboot Perfect Dark. Nie wyglądał on oszałamiająco, ale nic też nie wskazywało na to, że to będzie słaba gra. Kotaku twierdzi, że był to sfabrykowany render, ale Adam McDonald, level designer gry napisał na serwisie X, że gameplay był na silniku. Mimo wszystko minęło 7 lat, a The Initiative nadal nie było gotowe do premiery.

Kolejną ofiarą cięć wydatków jest Everwild, ogłoszone w 2019 roku. Przez 6 lat nie zobaczyliśmy nawet małego fragmentu rozgrywki, a branżowi insiaderzy kilkakrotnie informowali o ciągle zmieniającej się wizji projektu. Wraz z zakończeniem prac doszło do zwolnień części osób, które pracowały nad Everwild. Z Rare odszedł też Gregg Mayles, najbardziej doświadczony i wpływowy designer w studiu, który pracował w nim od 35 lat. Na koncie miał między innymi Banjo-Kazooie czy Sea of Thieves.