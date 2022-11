Najciekawsze oferty Empiku na Black Friday

Black Friday to tysiące ofert, wśród których czasami łatwo stracić głowę. Dlatego wraz z Empikiem przygotowaliśmy dla Was wybór czterech najciekawszych naszym zdaniem produktów, które kupicie w niezwykle atrakcyjnej cenie. Znajdziecie tu przede wszystkim coś dla graczy, ale nie tylko!

Na tym laptopie zagramy w zasadzie we wszystko. Jest na tyle mocny, by poradzić sobie z każdym najnowszym nawet tytułem. Procesor AMD Ryzen 7 5800H i mocna grafika RTX 3050, a wszystko uzupełnione aż 16 GB RAM-u - takiemu konfigowi niestraszne nawet najbardziej wymagające tytuły. Do tego mamy tu oczywiście duży i szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. No i świetną matrycę IPS. Czego chcieć więcej? Bo podświetlaną klawiaturę też dostajemy w pakiecie.

Nic tylko brać. Zwłaszcza, jeśli lubimy grać w wymagające gry, a przy tym często zmieniamy miejsce pobytu i lubimy podróże.