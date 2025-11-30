Zaloguj się lub Zarejestruj

EXTRA - W co zaGRAMy w grudniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2025/11/30 17:00
1
0

W grudniu zadebiutuje naprawdę sporo interesujących gier. Oto kolejne z nich!

Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion, EXTRA - W co zaGRAMy w grudniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Switch 2
  • data premiery: 1 grudnia
  • producent: Tribute Games Inc.
  • wydawca: Dotemu, Gamirror Games

Drugą część zestawienia najciekawszych premier grudnia rozpoczynamy od Marvel Cosmic Invasion. To nowy beat’em up od twórców TMNT: Shredder’s Revenge. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, tym razem nie pokierujemy oczywiście Wojowniczymi Żółwiami Ninja, lecz bohaterami znanymi z uniwersum Marvela. Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Kapitan Ameryka i Nova, a także doskonale znane, inne postacie, będą musiały rozprawić się z Falą Anihilacji, działając zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Autorzy obiecują wiele różnorodnych lokacji (od Nowego Jorku po głębiny Strefy Negatywnej), w których zajmiemy się oczywiście masową eksterminacją napotkanych przeciwników przy pomocy prostych ciosów i potężnych kombosów. Co ciekawe, przed rozpoczęciem misji wybierzemy dwóch bohaterów, a gra pozwoli nam na szybkie przełączanie się między nimi. Marvel Cosmic Invasion zaoferuje możliwość zabawy samemu lub w trybie multiplayer (przy jednym ekranie lub przez internet).

Sleep Awake

Sleep Awake, EXTRA - W co zaGRAMy w grudniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5
  • data premiery: 2 grudnia
  • producent: EYES OUT, LLC.
  • wydawca: Blumhouse Games

GramTV przedstawia:

Owocem współpracy Cory’ego Davisa (Spec Ops: The Line) oraz Robina Fincka (Nine Inch Nails) będzie dostępna wkrótce psychodeliczna gra przygodowa z elementami horroru zatytułowana Sleep Awake, w której rozgrywka zostanie ukazana z perspektywy pierwszej osoby. Na fanów tego rodzaju produkcji czeka wycieczka do ostatniego znanego miasta na świecie. Docierając na miejsce dowiemy się, że mieszkańcy The Crush cierpią na bezsenność. Kiedy jednak uda im się zasnąć (czego lepiej nie robić) znikną całkowicie w wyniku działania pewnego tajemniczego zjawiska. Sleep Awake pozwoli wcielić się w Katję, czyli bohaterkę, która musi nie tylko przetrwać w tym chaotycznym środowisku ale także odkryć tajemnice swojej przeszłości i pogodzić się z utratą swojej rodziny. Aby tego dokonać, przemierzy kolejne lokacje, gdzie będzie musiała unikać wrogów, skradając się, rozwiązywać zagadki środowiskowe i dokonywać licznych wyborów.

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Marvel Cosmic Invasion
Sleep Awake
Let It Die: Inferno
Routine
Thief VR: Legacy of Shadow
Angst: A Tale of Survival
The End of History
Terminator 2D: NO FATE
Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes
Old School Rally
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 17:13

Dla mnie nowy Terminator 2D obowiązkowo.




