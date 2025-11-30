EXTRA - W co zaGRAMy w grudniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

W grudniu zadebiutuje naprawdę sporo interesujących gier. Oto kolejne z nich!

Marvel Cosmic Invasion platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Switch 2

data premiery: 1 grudnia

producent: Tribute Games Inc.

wydawca: Dotemu, Gamirror Games

Drugą część zestawienia najciekawszych premier grudnia rozpoczynamy od Marvel Cosmic Invasion. To nowy beat’em up od twórców TMNT: Shredder’s Revenge. Zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, tym razem nie pokierujemy oczywiście Wojowniczymi Żółwiami Ninja, lecz bohaterami znanymi z uniwersum Marvela. Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Kapitan Ameryka i Nova, a także doskonale znane, inne postacie, będą musiały rozprawić się z Falą Anihilacji, działając zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Autorzy obiecują wiele różnorodnych lokacji (od Nowego Jorku po głębiny Strefy Negatywnej), w których zajmiemy się oczywiście masową eksterminacją napotkanych przeciwników przy pomocy prostych ciosów i potężnych kombosów. Co ciekawe, przed rozpoczęciem misji wybierzemy dwóch bohaterów, a gra pozwoli nam na szybkie przełączanie się między nimi. Marvel Cosmic Invasion zaoferuje możliwość zabawy samemu lub w trybie multiplayer (przy jednym ekranie lub przez internet). Sleep Awake platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 2 grudnia

producent: EYES OUT, LLC.

wydawca: Blumhouse Games

GramTV przedstawia:

Owocem współpracy Cory’ego Davisa (Spec Ops: The Line) oraz Robina Fincka (Nine Inch Nails) będzie dostępna wkrótce psychodeliczna gra przygodowa z elementami horroru zatytułowana Sleep Awake, w której rozgrywka zostanie ukazana z perspektywy pierwszej osoby. Na fanów tego rodzaju produkcji czeka wycieczka do ostatniego znanego miasta na świecie. Docierając na miejsce dowiemy się, że mieszkańcy The Crush cierpią na bezsenność. Kiedy jednak uda im się zasnąć (czego lepiej nie robić) znikną całkowicie w wyniku działania pewnego tajemniczego zjawiska. Sleep Awake pozwoli wcielić się w Katję, czyli bohaterkę, która musi nie tylko przetrwać w tym chaotycznym środowisku ale także odkryć tajemnice swojej przeszłości i pogodzić się z utratą swojej rodziny. Aby tego dokonać, przemierzy kolejne lokacje, gdzie będzie musiała unikać wrogów, skradając się, rozwiązywać zagadki środowiskowe i dokonywać licznych wyborów.

