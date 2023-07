Na ratunek! - recenzja Pikmin 4

Pikmin ma rzeszę fanów na całym świecie (wszystkie części sprzedały się w ponad 7,6 mln kopii), a oczekiwanie na “czwórkę” dłużyło się niemiłosiernie. Nie owijając w bawełnę - warto było czekać, bo Pikmin 4 to pomysłowa, rozbudowana gra, która wprowadza sporo nowości przy jednoczesnym zachowaniu tego, co definiowało jakość poprzednich części.

Jeżeli graliście w którąś z poprzednich części, poczujecie się jak w domu. Co prawda jest tu sporo nowości, ale trzon rozgrywki nadal opiera się na pomyśle, że główny bohater pozyskuje i zawiaduje gromadą różnokolorowych Pikminów. Podstawowym celem jest odnajdywanie kosmicznych rozbitków, ale nasz ratownik musi się także skupiać na zbieraniu rozmaitych przedmiotów (od lornetki, przez pomidory, po GameBoya Advance), z których można pozyskać specjalną energię. Całe to zbieractwo służy do naprawy/rozbudowy statku kosmicznego, odblokowywania nowych misji itd.

Pikmin 4 wzorem poprzednich części jest nietuzinkową mieszanką gry strategicznej (RTS), zręcznościówki i łamigłówki. Ratownik posyła Pikminy w wyznaczonym kierunku, a te wykonują proste zadania: atakują przeciwnika, przenoszą różne rzeczy, budują most itp. Cała zabawa polega na tym, że Pikminy występują w różnych gatunkach i każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. I nie zawsze mamy “pod ręką” odpowiednią liczbę danego rodzaju, by coś przenieść lub pokonać jakąś przeszkodę. Jeżeli chodzi o gatunki, to np. niebieskie Pikminy są stworzone do wodnych misji, czerwonym nie straszny ogień, a żółtym elektryczność. W Pikmin 4 doszły dwa nowe rodzaje: lodowe (mogą zamrażać wodę i przeciwników) oraz świecące, które występują w nocnych ekspedycjach (nowość). Poza tym wróciły wszystkie Pikminy znane z trzeciej części.

Nowe gatunki Pikminów to jedno, ale największą rewolucją, która świetnie rozwija grę, jest Oatchi. Poruszający się na dwóch nogach kosmiczny pies-ratownik towarzyszy nam prawie od samego początku i jest idealnym pomagierem. Oatchi może nie tylko rozbijać przeszkody, przenosić ciężkie przedmioty, ale także przewozić na swoim grzebiecie głównego bohatera i całą masę Pikminów. Jak na psiego ratownika przystało, Oatchi potrafi także węszyć i tropić cenne przedmioty, Pikminy oraz rozbitków. Co więcej, w trakcie gry możemy trenować swojego pupila, dzięki czemu wachlarz jego ruchów i zdolności staje się bardzo bogaty i niezmiernie pomocny.