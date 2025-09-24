Marvel Zombi – recenzja serialu. Chodzący trup

Chociaż Marvel filmowo zakończył już ten rok premierą Fantastycznej Czwórki, to studio wciąż ma w zanadrzu mocne serialowe propozycje na najbliższe miesiące. Tegoroczną ofertą Disney+ najbardziej zadowoleni mogli być fani animacji, którzy na początku roku otrzymali udanego Spider-Mana: Przyjaznego pająka z sąsiedztwa, a w ubiegłym miesiącu Oczy Wakandy. Prawdziwą wisienką na torcie miało okazać się Marvel Zombi, czyli powstający już od czterech lat spin-off jednego z odcinków A gdyby…?, w którym poznalibyśmy kolejną nieuczciwą walkę między superbohaterami a zombie w alternatywnym świecie. Chociaż motyw żyjących trupów został przez popkulturę wyeksploatowany już do granic możliwości, to twórcy serialu wciąż mieli kilka asów w rękawie, przede wszystkim w postaci znanych i lubianych bohaterów, aby stworzyć prawdziwie emocjonujące widowisko. Gdy dodamy do tego kategorię wiekową przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów, można było mieć nadzieję, że Marvel Zombi stanie się mocnym atutem studia przed nadchodzącym nowym filmem o Avengersach. Niestety walka superbohaterów z zombie jest mało pasjonująca, a wszystko to przez złe decyzje Marvela już na poziomie projektowania serii.

Ms. Marvel (Iman Vellani), Ironheart (Dominique Thorne) i Kate Bishop (Hailee Steinfeld) wspólnie podróżują przez świat opanowany przez zombie, gdy przypadkowo odnajdują odrzutowiec, w którym znajduje się urządzenie, mogące raz na zawsze zakończyć plagę żywych trupów. Niedługo później dochodzi do starcia superbohaterek z zombiakami, przez które się rozdzielają. Kamala budzi się w obecności tajemniczego mężczyzny, który przedstawia się jako Blade (Todd Williams). Wspólnie wyruszają do szpiegów, znanych jako Red Guardian (David Harbour), Melina Vostokoff (Kari Wahlgren) i Yelena Belova (Florence Pugh). Na miejscu dowiadują się, że dzięki urządzeniu rzeczywiście mogą zmienić świat. Ale pozwolić na to nie chce Czerwona Królowa, znana również jako Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Ms. Marvel musi liczyć na pomoc pozostających przy życiu bohaterów, takich jak Shang-Chi (Simu Liu), Helmut Zemo (Rama Vallury), John Walker (Wyatt Russell), Katy (Awkwafina), Spider-Man (Hudson Thames), czy Walkirię (Tessa Thompson), aby raz na zawsze pokonać rosnące z każdym dniem zagrożenie.

Już z powyższego opisu fabuły powinniście wysnuć największą bolączkę Marvel Zombi. Gdy serial był jeszcze w powijakach, studio dopiero rozpoczynało czwartą fazę swojego uniwersum, planując wprowadzić w niej wiele nowych bohaterów, w tym wspomnianą Ms. Marvel, Ironheart, Shang-Chi, postacie z Czarnej Wdowy oraz Thunderbolts*, a także rzecz jasna samego Blade’a. Ostatecznie niemal każdy z tych bohaterów, poza Red Guardianem, Johnem Walkerem i Yeleną Belovą, nie pojawili się więcej na ekranie, poza swoimi własnymi produkcjami. Ciężko więc ekscytować się ich losami, tym bardziej że to tylko alternatywne wersje, gdy widzowie nie mieli jeszcze okazji na dobre zapoznać się z nimi i nawiązać jakąkolwiek emocjonalną więź. Po Marvel Zombi najbardziej widać, że studio popełniło błędy w swojej drugiej sadze MCU, a teraz takie produkcje płacą za to cenę. Na domiar złego animacja wykorzystuje wysoką kategorię wiekową, prezentując rozczłonkowane kończyny, dekapitacja przeciwników, czy hektolitry krwi, ale kłóci się to z nastoletnią atmosferą i wieloma żartami, które są dziełem Kamali Khan. Wybór tej postaci na główną bohaterkę był więc chybiony.

Nic więc dziwnego, że serial najlepiej radzi sobie wtedy, gdy na ekranie widzimy znajome postacie, jak Spider-Man, Thor, Ant-Man oraz Hulk. Z tego powodu trzeci odcinek, w którym pojawiają się ci superbohaterowie i mogą stanąć do walki z zombie, jest zdecydowanie najciekawszy. Podczas ogląania wszystkich czterech odcinków miałem nieodparte wrażenie, że Marvel Zombi mogłoby bez trudu stać się najlepszym serialem animowanym studia, gdyby tylko postawiono na doskonale znanym wszystkim bohaterom, zamiast nowych postaci, które jeszcze nie osiągnęły wystarczającej pozycji w uniwersum. Twórcy serialu zbyt szybko zrezygnowali z podstawowych postaci, przemieniając je w zombie, na czym traci sama historia. Tym bardziej że ci bohaterowie mogliby nadal wiele zyskać, gdyby lepiej wyeksponowano ich jako złoczyńców.

Gdzie podział się finał?

Wybór Wandy Maximoff na główną przeciwniczkę był odpowiedni. Po drugiej części Doktora Strange’a wiemy, jak złowieszczą siłą potrafi dysponować Scarlet Witch, więc jej demoniczna magia idealnie wpisuje się w konwencję i daje radę jako antagonistka, która przewodzi armii potężnych zombie. Serial korzysta również ze stylistyki horroru, dobrze wplatając takie sceny również do dynamicznych i efektownych momentów walk. Zyskuje na tym sama finałowa bitwa, która nie tylko imponuje swoją skalą, ale również prezentuje kilka spokojniejszych momentów, w których Ms. Marvel musi poradzić sobie ze swoimi własnymi demonami. Druga połowa Marvel Zombi jest więc zdecydowanie bardziej udana od dosyć nudnej i rozwleczonej pierwszej.