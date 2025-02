Katowice ponownie sercem esportu. Team Vitality wygrywa! Relacja z Intel Extreme Masters 2025

Intel Extreme Masters to turniej organizowany przez ESL, w którym 24 najlepsze drużyny na świecie w Counter-Strike 2, stają do walki o miejsce w Hall of Heroes i naturalnie o nagrodę pieniężną. W tegorocznej edycji łączna wygrana wynosiła aż 1 250 000 dolarów! W ścisłych finałach przed publicznością w Spodku, mogło zmierzyć się tylko sześć najlepszych drużyn – Team Vitality, Virtus.Pro, Eternal Fire, Natus Vincere, The MongolZ oraz Team Spirit, czyli ubiegłoroczni mistrzowie. Pojawiliśmy się w Katowicach w niedzielę, a więc podczas ostatecznego starcia i oto co zastaliśmy na miejscu.

Można spokojnie powiedzieć, że Spodek był podzielony na dwie części. Jedna z nich oferowała szereg atrakcji dla zwiedzających, natomiast druga dotyczyła już stricte rozgrywek esportowych. Na początku przeprowadzę was przez tę pierwszą. Podczas IEM 2025 pojawiło się wiele stoisk związanych z gamingiem, ale nie tylko. Naturalnie największym z nich był Intel, na którym pojawiła się ogromna ilość komputerów i kilka symulatorów. Na sprzętach takich marek jak Actina i Predator, odpalone były przeróżne tytuły, w tym takie jak Cywilizacja 7, Counter-Strike 2, Tekken 8, JDM: Rise of the Scorpion, a nawet najnowsze Asassin’s Creed: Shadows, choć ku mojemu zaskoczeniu, nie było to najbardziej oblegane stanowisko, a byłem przekonany, że ludzie na własnej skórze będą chcieli przekonać się jaki w końcu jest ten nowy asasyn. Chyba największym oblężeniem cieszyły się symulatory, ale to mnie akurat nie dziwi, bowiem nie jest to sprzęt, który można sobie swobodnie postawić np. w ciasnym mieszkaniu, a takie imprezy jak IEM są właśnie idealnym miejscem dla testowania takich rozwiązań. Na scenie Intela odbyło się wiele prelekcji związanych ze sprzętem, między innymi dotyczące komputerów Actina, gotowych do wysokiej jakości grania, ale poruszano także kilka innych ciekawych tematów, na przykład dlaczego warto iść w HW Engineering. Nie mogło się także obyć bez wystąpień znanych postaci, np. Heda i Mithgandira, którzy opowiadali o gamingowych crapach, lub bez quizów, w których można było zgarnąć fajne nagrody i pośmiać się z uczestnikami. To było świetne doświadczenie i muszę przyznać, że wiedza uczestników w niektórych tematach pozytywnie powalała.

Nie mogło się także obyć bez testowania nowinek, dlatego podczas trwania imprezy wpadliśmy również na Showroom Acer Predator Gaming, gdzie mogliśmy zobaczyć i przetestować wysokiej klasy laptopy gamingowe, ale tu uwaga – oparte o technologię AI! Te sprzęty były dopiero co prezentowane po raz pierwszy na targach CES 2025, tak więc jest to zupełna nowość. Mowa tu o laptopach Predator Helios Neo 16 i 18 AI z ekranami Oledowymi i z odświeżaniem na poziomie 240 Hz. Było co oglądać. Sprzęt nie tylko naszpikowany był bardzo mocnymi podzespołami, ale i cieszył oko estetyką wykonania.

Podobnie jak w ubiegłym roku, na hali pojawiły się także stoiska Lexara, Nintendo, X-Kom, Doritos, strefy Katowice i kilka innych. Generalnie niemal na wszystkich stoiskach była możliwość pogrania w różnego rodzaju gry, począwszy od singlowych po produkcje nastawione na kooperację i rywalizację, a w przypadku tych ostatnich, tworzono nawet mini turnieje dla uczestników. Gracze chcący podrasować swój sprzęt lub spersonalizować swoje stanowisko do grania, mogli poczuć się tu jak w domu, bowiem marki prezentowały sporo nowinek technicznych jeśli chodzi o podzespoły do PC, ale było też mnóstwo możliwości do nabycia wielu wyróżniających się peryferii, czyli klawiatur, słuchawek, podkładek, myszek i tak dalej. Co ciekawe, w tym roku na hali pojawiło się całkiem sporo… pielęgnacji i nie mówię tu o produktach do czyszczenia sprzętu. Jeśli ktoś miał wystarczająco dużo cierpliwości to spokojnie mógł oddać się w ręce profesjonalnych fryzjerów lub barberów. Na pewno była to dla mnie zaskakująca nowość, względem poprzedniej edycji, której kompletnie się tu nie spodziewałem. Fani nerdowskich gadżetów, w tym związanych nie tylko z gamingiem ale i anime, mogli nabyć coś dla siebie, choć i tych stoisk było jak na lekarstwo. Głodni uczestnicy też nie mieli zbyt dużego wyboru, a i ceny standardowo potrafiły odstraszyć, ale to już chyba normalne na tego typu imprezach.

Oczywiście IEM to również ludzie, dlatego uczestnicy mogli spotkać parę znanych osobistości, np. Izaka który przy okazji komentował rozgrywki w Counter-Strike 2, legendarnego Jarka Pashę Jarząbkowskiego, Wonder o cudownym głosie czy też Heda z kanału To znowu oni. Tych osobistości było oczywiście więcej, ale i tak wydaje mi się, że nieco mniej, niż w ubiegłym roku, a i kolejki do nich były jakby trochę mniejsze. Niestety Spodek odwiedziło bardzo mało osób zajmujących się Cosplay’em. Rok temu niemal co chwilę potykałem się o jakieś ciekawe postacie. W niedzielę zobaczyłem uwaga: cztery osoby przebrane za bohaterów popkultury, których i tak nie rozpoznałem, ale raczej miało to związek z anime. Istnieje jeszcze opcja, że wszyscy pochowali się na mój widok… Mam jednak nadzieję, że nie byłem aż tak straszny. Na poprawę sytuacji mogę dodać, że dopisali ludzie i były momenty w których z trudem przeciskało się przez kolejne alejki. Zainteresowanie stoiskami było spore, zwłaszcza podczas trwania jakiś konkretnych zabaw i atrakcji.