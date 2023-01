Japoński władca pierścieni - recenzja Fire Emblem Engage

W tym roku mija dwadzieścia lat od premiery Nokii N-Gage. Nie wiem, czy twórcy nowego Fire Emblem zagrywali się na tej telefono-konsoli i od niej zapożyczyli podtytuł, ale na pewno chcieli wrócić do przeszłości i uderzyć w nuty nostalgii. Fire Emblem Engage z jednej strony jest powiewem świeżości i technicznym krokiem ku przyszłości, a z drugiej prawdziwym hołdem oddanym długiej historii kultowej serii w stylu “The best of”.

Fabularnie trzeba jedynie wiedzieć, że rzecz dzieje się w fantastycznym świecie podzielonym na cztery królestwa. Tysiąc lat temu stoczono tu wielką bitwę, w której Divine Dragon (Boski Smok, a raczej Smoczyca) pokonał Fell Dragona. Dziesięć wieków później pieczęć Upadłego Smoka zaczyna słabnąć, co ma doprowadzić do jego przebudzenia. Jednocześnie swoje oczy po długim śnie otwiera Alear – potomek Divine Dragona, który musi zebrać dwanaście pierścieni i przywrócić pokój na kontynencie Elyos.

Fire Emblem Engage to już czwarta gra z serii (nie licząc Tokyo Mirrage Sessions #FE Encore ), która ukazuje się na Nintendo Switch. Ale druga – po Fire Emblem: Three Houses – strategia turowa, bazująca na kultowej marce, towarzyszącej konsolom Nintendo od ponad trzydziestu lat. Bardzo długa historia, mnogość odsłon, nostalgia – taki pakiet może odstręczyć niejednego od Fire Emblem Engage , kto nie ma doktoratu z przygód anime wojowników w fantastycznych światach. Na szczęście najnowsza część serii jest nie tylko bardzo przyjazna dla nowicjuszy, ale także pod wieloma względami najlepsza ze wszystkich dotychczas wydanych.

Fire Emblem Engage bazuje na klasycznym modelu strategii turowej z poruszaniem się po mapie imitującej szachownicę. Jeżeli graliście w którąś z poprzednich odsłon serii, poczujecie się jak w domu. Fundamenty pozostały niezmienione: kierujemy oddziałem zróżnicowanych jednostek, które reprezentują różne klasy (rycerz, jeździec, mag, łucznik itp.). Każdy żołnierz ma swoje mocne i słabe strony, widoczne w systemie walki nawiązującym do klasycznej zabawy papier-kamień-nożyce. Z tym że w Fire Emblem miecz bije topór, topór pokonuje lancę, a lanca ma przewagę nad mieczem. Rodzajów broni/ataków i zależności jest oczywiście znacznie więcej, ale wszystko sprowadza się do doskonale znanego schematu, który w mniejszym lub większym stopniu ewoluował na przestrzeni lat.

W przypadku Fire Emblem Engage największą nowością jest tytułowy mechanizm Engage, który można przetłumaczyć jako “angażowanie się”, ale także jako “zaręczyny”. I w grze oba te znaczenia mają swoje odzwierciedlenie. Zbierając wspomniane pierścienie (Emblem Rings) możemy bowiem przywoływać do pomocy postacie z uniwersum Fire Emblem, które staną u naszego boku w walce. Taki “narzeczony” (lub “narzeczona”) bardzo mocno “angażuje się” w całą zabawę. Na pierwszy rzut oka ten system może się kojarzyć z tworzeniem par na polu bitwy w Fire Emblem Awakening. Pomocnik w Engage bardziej przypominał mi jednak walki w serii Persona.

Przywołana postać może przede wszystkim pomóc nam swoimi statystykami, bronią, zdolnościami, atakami itp. Można jednak pójść o krok dalej i dokonać swoistej fuzji dwóch istot. W takiej sytuacji zmienia się nie tylko nasza skuteczność na polu walki (i to bardzo), ale także wygląd. Najfajniejsze jest to, że nie tylko Alear jest “władcą pierścieni”, który przywołuje Lorda z przeszłości. Od pewnego momentu także inni członkowie naszej drużyny mogą nosić tę niezwykłą biżuterię i zmieniać się w arcybohaterów. Cała zabawa polega na tym, by umiejętnie łączyć ich w pary, sprawdzać efektywność fuzji w danej sytuacji. A także podziwiać wizualne mieszanki poszczególnych bohaterów.