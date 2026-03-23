Intel Core Ultra 200S Plus - refresh wchodzi na salony

Intel w odświeżonej generacji Arrow Lake-S dodaje rdzenie E i podbija zegary, aby docelowo zawalczyć ceną z AMD.

Wysokie ceny podzespołów, ograniczona dostępność RAM i rosnące wymagania gier sprawiają, że wybór odpowiedniego procesora staje się dziś wyzwaniem.

DDR4 czy DDR5, jaka generacja PCIe? Wszystko wpada pod lupę, a liczy się każdy grosz.

Gracze i twórcy nie szukają już tylko „dobrego CPU”, ale kompleksowego rozwiązania na lata.

Właśnie w tym momencie Intel wprowadza na rynek odświeżoną linię Arrow Lake‑S – Intel Core Ultra 200S Plus, która ma być odpowiedzią na te potrzeby.

Komputer to więcej, niż gaming

Współczesny komputer gamingowy coraz częściej pełni kilka ról jednocześnie. To centrum rozrywki, narzędzie kreatywne, ale i sprzęt do pracy. Nic więc dziwnego, że użytkownicy oczekują od procesora nie tylko wysokich FPS w grach, ale również mocy obliczeniowej potrzebnej do renderingu, montażu wideo czy pracy w silnikach 3D. Intel zdaje się doskonale rozumieć ten trend, prezentując procesory, które mają po dodatkowe 4 rdzenie E wobec poprzedników.

Intel Core Ultra 200S Plus – co się zmieniło?

Odświeżona generacja Arrow Lake‑S przynosi zauważalne usprawnienia, szczególnie tam, gdzie liczy się wydajność wielowątkowa i stabilny frametime w grach.

Oprócz tego sporo dzieje się po stronie oprogramowania, choćby za sprawą Intel Binary Optimization Tool, o którym planuje oddzielny materiał.