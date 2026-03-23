Intel Core Ultra 200S Plus - refresh wchodzi na salony

To propozycja dla najbardziej wymagających graczy i twórców. Wysokie taktowanie i duża liczba rdzeni sprawiają, że procesor świetnie radzi sobie nie tylko w grach, ale też w renderingu, pracy w DaVinci, Blenderze, Cinebench czy silnikach do tworzenia gier. To CPU, które bez problemu obsłuży ciężkie projekty.
Budżetowa, ale wciąż bardzo wydajna opcja. Idealna dla graczy, którzy chcą znaczącego wzrostu FPS względem starszych generacji, a jednocześnie nie przepłacać. To rozsądny wybór dla większości użytkowników komputerów stacjonarnych.
Wzrost wydajności wobec poprzedniej generacji
Intel deklaruje około 15% wzrost wydajności w grach w 1080p względem poprzedniej wersji Arrow Lake‑S, co przekłada się także na około 5% przewagi nad konkurencją w tym samym segmencie cenowym. Nie ma tu więc jakiś przełomowych różnic.
Twórcy cyfrowi zauważą za to skok we wrażliwych na ilość rdzeni montażu wideo, renderingu czy pracy z Ai.
Testy syntetyczne i pobór mocy
W testach Cinebench 2024 Intel Core Ultra 5 250K Plus osiągnął 1778 punktów, pobierając maksymalnie 165 W pod chłodzeniem Modecom Volcano OC T102 LCD.
Te bez problemu radziło sobie z 18 szalejącymi rdzeniami. Mając w specyfikacji 190 W TDP i cztery rurki cieplne Core Ultra 5 250K, z wkręcającymi się na 5,2 GHz rdzeniami P, nie stanowiło dla coolera z ekranem wyzwania. Rdzenie E z 4,6 GHz na zegarach też nie wydawały się być w żaden sposób ograniczone.
Benchmark
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Intel Core Ultra 7 270K Plus
Blender 5.1
166.6/134.6/96.9
277.4/207.2/153.4
Cinebench 2024 Multi Core
1778
2366
Do testowego zestawu PC z Ultra 5 i RTX 5070 trafiła obudowa tego samego producenta, AQ400, która też łatwo rozproszyła ciepło, pojawiające się przy dłuższym, pełnym obciążeniu komputera. Na uwagę zasługuje jej dodatkowy ekran, na którym można wyświetlić dowolną grafikę w przejrzystej aplikacji, przygotowanej przez producenta.
Za zasilanie odpowiadał MODECOM VOLCANO HEX 850W PLATINUM, który osiąga wymagania standardu ATX 3.1 od Cybenetics. To ciekawa konstrukcja za 449 zł, oparta na japońskich kondensatorach, która podczas pracy przeważnie nie daje o sobie znać za sprawą dużego, 140-milimetrowego wentylatora.
Intel Core Ultra 7 270K Plus przy pracy bez limitów mocy przekraczał 270 W, generując 2366 punktów we wspomnianym Cinebench 2024 i pokazując tym samym większość swojej wielowątkowej mocy, choć Pure Rock 3 Pro od be quiet! z 250 W TDP musiał się przy tym nieźle napocić.
Taktowanie CPU sięgało 5,4 GHz przy rdzeniu P i 4,7 GHz na E, a jego maksymalne napięcie nie przekraczało 1.239 V, trzymając się przeważnie w okolicy 1.2 V przy obciążeniu wszystkich rdzeni.
Platforma testowa z RTX 5080 trafiła do obudowy be quiet! PURE BASE 501 LX i została napędzona zasilaczem w topologii LLC PURE POWER 13 M o mocy 1000 W i wsparciu PCIe 5.1.
Najpewniej na wodzie można byłoby wycisnąć więcej, niemniej tutaj chciałem skupić się na możliwościach powietrza.
Głównie dlatego, że podczas grania temperatury pozostawały w pełni pod kontrolą w obu przypadkach, co jest przeważającym scenariuszem użytkowania dla większości naszych czytelników.
Ciche AiO kosztują więcej, niż 200 zł, a z ich perspektywy nie zmienią ilości FPS, wyświetlanych na ekranie, jeśli nie pójdzie się w OC.
Jak nowe procesory Intela radzą sobie w grach?
Testy przeprowadziłem w 1080p przy Średnich ustawieniach graficznych, bo w tej rozdzielczości nowe procesory pokazują najwięcej.
Nie chciałem, by RTX 5070 z tańszego, testowanego zestawu PC ograniczał CPU, a podejrzewam, że to właśnie mniej więcej taka moc karty graficznej będzie przez ludzi dobierana do procesora za ok. 1000 zł.
Gra
Intel Core Ultra 5 250K Plus + RTX 5070
Intel Core Ultra 7 270K Plus + RTX 5080
Counter‑Strike 2
565 FPS
600 FPS
Avatar: Frontiers of Pandora
133 FPS
183 FPS
Borderlands 3
220 FPS
278 FPS
Total War: Warhammer III
198 FPS
236 FPS
Jasno widać, że mocniejsza karta graficzna ma sens dopiero wtedy, gdy wspiera ją odpowiednio wydajny procesor, dlatego też na wstępie wybrałem średnie ustawienia graficzne.
W graniu w 4K wąskim gardłem dla większości pozostaje i tak GPU, nawet w dobie czarodziejskich algorytmów skalowania, dlatego inwestycja w Ultra 200S Plus najbardziej opłaca się graczom celującym w wysokie FPS, e‑sport i monitory o szybkim odświeżaniu.
Wysokie taktowanie najnowszej generacji Intela sprzyja takim warunkom, choć rzecz jasna czekamy wciąż na pojawienie się u Niebieskich większej ilości pamięci cache.
Nie zmienia to faktu, że większość graczy będzie zadowolona z obu tych procesorów, o ile ceny ich nie odstraszą.
Dla streamerów i twórców to z kolei solidne fundamenty pod pracę kreatywną, w której oszczędzą trochę czasu na renderach i ładowaniach aplikacji.
