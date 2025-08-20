Intel wprowadza na rynek procesory Core 5

Core 5 120 i Core 5 120F wchodzą do gry.

Intel oficjalnie wprowadził na rynek dwa nowe procesory desktopowe z serii Core 100: Core 5 120 i Core 5 120F.

Mimo nowego nazewnictwa oba układy są niemal identyczne do Core i5-12400 i i5-12400F, które zadebiutowały na początku 2022 roku.

Zgodnie z bazą danych Intel Ark, oba chipy zostały przypisane do rodziny Raptor Lake i korzystają z gniazda LGA1700, co zapewnia kompatybilność z płytami głównymi 12., 13. i 14. generacji.

Mają 6 rdzeni typu Performance, 12 wątków oraz identyczne rozmiary pamięci podręcznej L2 i L3 co ich poprzednicy.