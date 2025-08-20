Intel wprowadza na rynek procesory Core 5

Intel oficjalnie wprowadził na rynek dwa nowe procesory desktopowe z serii Core 100: Core 5 120 i Core 5 120F.
Core 5 120 i Core 5 120F wchodzą do gry.
Mimo nowego nazewnictwa oba układy są niemal identyczne do Core i5-12400 i i5-12400F, które zadebiutowały na początku 2022 roku.
Zgodnie z bazą danych Intel Ark, oba chipy zostały przypisane do rodziny Raptor Lake i korzystają z gniazda LGA1700, co zapewnia kompatybilność z płytami głównymi 12., 13. i 14. generacji.
Mają 6 rdzeni typu Performance, 12 wątków oraz identyczne rozmiary pamięci podręcznej L2 i L3 co ich poprzednicy.
Jedyne zauważalne różnice to nieco wyższa częstotliwość turbo (4.5 GHz) oraz niższy maksymalny pobór mocy w trybie turbo - 110W (w porównaniu z 117W).
Core 5 120 zawiera układ graficzny Intel UHD Graphics 730 z nieznacznie wyższym taktowaniem GPU Boost od i5-12400. Model 120F ,podobnie jak 12400F, nie posiada zintegrowanej grafiki.
Pomimo tego, że Intel określa je jako Raptor Lake, układy te bazują na tej samej architekturze Alder Lake, co ich odpowiedniki z 2022 roku.
Jedyną różnicą między procesorami jest zaktualizowane nazewnictwo produktów, zgodne z systemem brandingu wprowadzonym wraz z Meteor Lake.
