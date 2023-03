Iguana na patyku - kultowy przepis z Fallouta

Iguana na patyku w stylu kalifornijskim

W grze Fallout, “iguana na patyku” to popularne danie, które można znaleźć w wielu miejscach, szczególnie w punktach gastronomicznych należących do sieci "Iguana Bob's". "Iguana na patyku" to rodzaj mięsa iguany, które jest upieczone na patyku i podawane jako przekąska. W świecie Fallouta iguany są stosunkowo powszechne i stanowią jedno z głównych źródeł mięsa, szczególnie wśród ludzi, którzy żyją w pustkowiach.