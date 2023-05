Humanity - recenzja gry dla fanów kultowej serii Lemmings

Testowaliśmy wersję na PC, ale Humanity w dniu premiery na PlayStation 5 i PlayStation 4 będzie dostępna w PlayStation Plus Extra i Premium.

Chodzący bez celu ludzie sprawiają wrażenie osób, które utraciły resztki człowieczeństwa. W tym świecie przyszłości nie kierujemy jednak jednym z niewielu ocalałych pozostającym przy zdrowych zmysłach (bo takich już chyba nie ma), ale… wcielamy się w psa! A konkretniej w Shiba Inu. Tak, tak - to prawda. Mam nadzieję, że w tym momencie nieco bardziej zainteresowaliście się Humanity.

Humanity to zręcznościowa gra logiczna, w której naszym zadaniem jest przeprowadzanie zagubionych mieszkańców naszej planety z punktu A do punktu B. Brzmi wręcz banalnie, prawda? Na początku faktycznie nie ma tu większej filozofii, bo w dobrze skonstruowanym samouczku poznajemy najważniejsze zasady rozgrywki, dowiadując się, że musimy umieszczać na odpowiednich kaflach właściwe komendy, dzięki którym wpływamy na zachowanie ludzi. A ci mogą skręcać w wyznaczonych kierunkach, a potem również skakać…

Tyle tylko, że tak naprawdę to jedynie wstęp do czegoś większego. Podzielona na 90 etapów kampania dla jednego gracza w Humanity na pozór sprawiać będzie wrażenie monotonnej, lecz bardzo szybko przekonamy się, że autorzy zrobią wszystko, by zatrzymać nas przed ekranem na dłużej. I bardzo dobrze, bo w Humanity zarówno szybko, jak i nieco później, zaczną dziać się rzeczy, może nie tyle niestworzone, ale takie, których byśmy się po prostu tu nie spodziewali.

Myśl, myśl!

Jedno jest pewne - w Humanity praktycznie cały czas musimy wysilać nasze szare komórki niezależnie od tego, czy akurat na danym etapie musimy dowodzić tłumem ludzi tak, by trafili oni do wyznaczonego celu, czy też na przykład nasze zadanie polega na wyeliminowaniu przeciwników. Zaraz, co? Ano tak, Humanity naprawdę jest różnorodne, bo nasi podopieczni mogą chodzić, skakać, pływać, a nawet - kiedy trzeba - chwycą za broń palną. Twórcy umiejętnie żonglują swoimi pomysłami, w efekcie czego nie robimy w kółko tego samego.