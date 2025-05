Hitpig, czyli Świniak Zawodowiec. Rozmawiamy z Piotrem Adamczykiem o kulisach pracy w dubbingu

Piotr Adamczyk:

Nie wiem! Zaraz dopiero go zobaczę!

To jest w ogóle ciekawe, bo w pracy dubbingowej aktorzy najczęściej widzą tylko fragmenty filmu, pracując nad poszczególnymi scenami. Często też nagrywamy osobno, więc nie mamy pełnego obrazu, ani nawet kompletnej wersji dźwiękowej. Całość najlepiej zobaczyć dopiero w kinie – zwłaszcza na seansie z mieszanym audytorium, w tym z dziećmi. Wtedy dopiero czuć, czy film rzeczywiście niesie radość i satysfakcję.

PM: Jak się panu pracowało przy tym filmie? Czy na przykład postać była w pana stylu, czy może tak nie do końca?

Piotr Adamczyk:

Bardzo się ucieszyłem, że zaproponowano mi takie wyzwanie głosowe. W Hitpigu mówię zupełnie inaczej niż na co dzień – stworzyłem zupełnie nową barwę głosu. Kto oglądał serial Prosta Sprawa na Canal+, pewnie skojarzy — tam grałem gangstera z Jeleniej Góry i również zmieniałem głos na taki bardziej szorstki, „knajacki”. Jeśli ktoś tęskni za głosem Kazika z Jeleniej Góry, to myślę, że rozpozna go właśnie w Świniaku Zawodowcu.

Dla mnie to była ogromna frajda – możliwość zagrania postaci innej niż zwykle, z charakterem i pazurem. Pamiętam, że jako młody aktor często bywałem obsadzany w rolach młodych książąt… i, szczerze mówiąc, bywało to dość nudne. Tymczasem tutaj mogłem poszaleć. I właśnie dlatego ta praca była tak przyjemna.

PM: A ma pan jakiś taki ulubiony archetyp, taki, że widzi pan scenariusz, widzi pan postać i już pan po prostu wie, że się dobrze będzie ją dubbingowało. I może odwrotnie, czy np. coś co nie jest raczej pana bajką?

Piotr Adamczyk:

Uwielbiam ten moment, kiedy przychodzę na próbny casting i eksperymentujemy z różnymi głosami. Wtedy można puścić wodze wyobraźni – próbować różnych brzmień, pomysłów, bez większych ograniczeń. I nagle przychodzi ta chwila, kiedy coś „zatrybi” – słychać, że ten głos idealnie pasuje do postaci. To ogromna frajda, ale też wyzwanie, bo później trzeba tę barwę utrzymać do końca filmu.

PM: A w ogóle woli pan bardziej podkładanie głosu czy tradycyjne aktorstwo? Czy to w ogóle tak różne dziedziny, że porównywanie nie ma sensu?

Piotr Adamczyk:

To na pewno dwie bardzo różne formy uprawiania tego samego zawodu. Ale podobnie jak film dzieli się na różne konwencje, tak i dubbing ma swoje odmiany – od dubbingu ludzkich postaci po te animowane, wymagające innego podejścia. W animacjach głos musi być często bardziej ekspresyjny, technicznie wypracowany, ale jedno się nie zmienia: W każdej formie aktorstwa – czy to dubbing, teatr, musical, czy film – najważniejsze jest, by być wiarygodnym. Ostatecznie wszystko sprowadza się do prawdy w grze aktorskiej.

PM: A jaka jest ulubiona postać, pod którą podkładał pan głos? Ma pan jakąś, taką perełkę gdzieś w sercu?

Piotr Adamczyk:

Wie pan co, pozwolę sobie zachęcić widzów do obejrzenia Świniaka Zawodowca, bo ta rola jest mi teraz szczególnie bliska. Po pierwsze, to najnowsza premiera. Po drugie – ostatnio znalazłem swoją starą zabawkę z dzieciństwa: świnkę. Mam nawet zdjęcie, jak miałem dwa lata i trzymam ją w rękach. Chyba było to zapisane w gwiazdach, że teraz, jako pięćdziesięciotrzyletni facet, zagram świnkę w animacji.

PM: Jeszcze mam takie pytanie odbiegające trochę może od tego filmu, ale wiadomo, że trzeba je zadać. Było For All Mankind. Był Marvel. Czy szykują się jakieś nowe produkcje, zagraniczne, wielkobudżetowe, w których pana zobaczymy?