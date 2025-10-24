Hades II - recenzja. Na bogów, ale to dobre!

Odnoszę czasem wrażenie, że większość znanych studiów zajmujących się tworzeniem gier wideo od lat przygotowuje wciąż inkarnacje tej samej produkcji. Wszak za sprawą Rockstar Games otrzymujemy kolejne odsłony cyklu Grand Theft Auto, From Software raczy nas kolejnymi odmianami Soulsów, z kolei Ubisoft to firma od Asasynów. Wyjątkiem od reguły jest jednak Supergiant Games, czyli ekipa mająca na swoim koncie w istocie same unikatowe tytuły. Dopiero za sprawą Hadesa II otrzymujemy pierwszy w historii firmy sequel. Ale za to jaki!

Jeśli nie jesteście fanami gier osadzonych w świecie greckiej mitologii, to muszę was niestety rozczarować, bowiem Supergiant Games nie przeniosło akcji drugiego Hadesa do zupełnie innych realiów. Tym razem jednak nie wcielamy się w bohatera “jedynki”, czyli Zagreusa, lecz kierujemy poczynaniami jego siostry, Melinoë. Rozpoczynając swoją przygodę dowiadujemy się, że córka Hadesa musi rozprawić się z Chronosem, władcą czasu. Wszystko po to, by uratować zarówno swoją rodzinę, jak i samą siebie.

Hades dwa…, a nawet trzy

Od razu warto zaznaczyć, że dotarcie do napisów końcowych w Hades II (co zajmuje jakieś 25 godzin) wcale nie oznacza końca rozgrywki. W istocie otrzymujemy tu dwukrotnie więcej zawartości niż w części pierwszej. Pokonanie wspomnianego Chronosa pod ziemią (to właśnie tam jest on finałowym bossem) to dla wielu dopiero początek, wszak możemy odblokować także ścieżkę na powierzchni, gdzie czekają na nas zupełnie nowe lokacje i niedostępni pod ziemią wrogowie.

Rewolucja? A po co?

Tak, tak - nie da się ukryć, że Hades II nie wprowadza rewolucji. Nie musi. Supergiant Games tworząc pełnoprawną kontynuację hitu sprzed lat postarało się jednak o to, żeby zaoferować po prostu większą i bardziej dopracowaną produkcję. Taką, która w każdym aspekcie będzie wręcz zawstydzać swojego - skądinąd bardzo wysoko ocenianego - poprzednika. Było to zadanie karkołomne, ale twórcom takich hitów, jak Pyre czy Bastion naprawdę udało się tego dokonać.

Proste, miłe początki. Przez chwilę

Hades II początkowo może wydawać się grą stosunkowo prostą. Pierwsze wyprawy do lochów sprawiają wrażenie niezbyt wymagających, ale w tym cały urok Supergiant Games, które chce nas szybko zachęcić do próbowania swoich sił. Dlatego też nawet sam system walki wydaje się niezbyt skomplikowany. Lecz po czasie okazuje się, że - po pierwsze - poziom trudności sukcesywnie wzrasta, a - po drugie - chcąc osiągnąć cokolwiek nie możemy ograniczać się jedynie do wyprowadzania podstawowych ataków i wykonywania odskoków.

Hades II

Zgon, zgon, zgon…

Śmierć jest nieodłącznym elementem rozgrywki w Hades II. Po każdym zgonie trafiamy na Rozdroża, a więc do centralnego miejsca w świecie gry, gdzie przeprowadzamy dialogi z całą plejadą charyzmatycznych postaci niezależnych, odkrywamy kolejne niuanse fabularne (a jest ich naprawdę całe mnóstwo i jeszcze więcej), zajmujemy się testowaniem dostępnych rodzajów broni, ulepszaniem oręża, dobieraniem kart tarota tak, by jak najmocniej zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w kolejnym przebiegu, a także… Tak, tak - do naszych obowiązków należy warzenie eliksirów (swojego rodzaju crafting) czy też sadzenie roślinek. Przekonamy się szybko, że warto dysponować odpowiednimi surowcami. To również sprawi, że łatwiej nam będzie przebijać się przez hordy wrogów.

Ale czy na pewno hordy? Hades II to nie Diablo. Owszem, na ekranie pojawia się niekiedy sporo przeciwników, niemniej można poczuć, że w każdym z pomieszczeń ktoś skrupulatnie porozmieszczał znajdujących się tam wrogów. Recenzowany tytuł można bowiem śmiało określić mianem najlepiej zbalansowanego hack’n’slasha tego rodzaju. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że to wciąż trudna gra. Tak czy inaczej po przejściu każdego, nawet mniejszego fragmentu, czujemy zarazem ulgę i frajdę. A twórcy pozwalają nam na zyskanie dostępu do rozmaitych bonusów - np. dodatkowych punktów zdrowia.

Hades II

Poziomy trudności w Hades II

Autorzy pozwalają albo na skorzystanie z trybu boskiego, gdzie możemy docelowo przyjmować nawet o 80 procent obrażeń mniej, albo wprost przeciwnie - utrudnić sobie zadanie jeszcze bardziej poprzez dodanie limitu czasowego, zwiększenie prędkości czy też liczebności wrogów bądź efektywności leczenia i nie tylko. Kto zjadł zęby na pierwszym Hadesie, z pewnością nie będzie miał dość po zaliczeniu wszystkich atrakcji oferowanych przez “dwójkę”. Zwłaszcza, że w grze nie zabrakło dodatkowych wyzwań z unikatowymi nagrodami do zdobycia.