Great Western Trail: Nowa Zelandia - recenzja. Czy to już za dużo?

Great Western Trail to gra już niemalże kultowa. Czy nowa wersja – Nowa Zelandia - to dobra reedycja czy może nadmierna już przesada?

Great Western Trail , czy też Wielki Zachodni Szlak to historyczny szlak prowadzący przez amerykańskie prerie, używany w drugiej połowie XIX wieku do przepędzania bydła z Teksasu do stacji kolejowych w Kansas, skąd zwierzęta były transportowane dalej na północ i wschód USA. Szlak ten powstał w latach 70. XIX wieku i był jednym z kilku wielkich szlaków wykorzystywanych przez kowbojów do transportu setek tysięcy sztuk bydła. I dokładnie to robiliśmy w grze Great Western Trail – przepędzaliśmy i sprzedawaliśmy bydło do Kansas City.

W Great Western Trail: Nowa Zelandia bydła nie ma. Nie ma też Wielkiego Zachodniego Szlaku. Mamy za to owce, które przepędzamy do Wellington. Klimatycznie to już trochę nie to samo, ale gra dalej prezentuje się bardzo ładnie. Od razu atakuje nas też nieprawdopodobną liczbą komponentów – mamy setki kart, duże planszetki graczy i olbrzymie dwie plansze, które zajmują całkiem sporo miejsca na stole. Od razu warto więc uprzedzić – to wielka gra. Jeśli macie mały stół to czeka was gra na podłodze. Niezbyt przyjemne jest też rozkładanie i składanie, które zajmuje mnóstwo czasu. A insertu równie dobrze mogłoby nie być i od razu trzeba zastąpić go czymś customowym.

Hodowla owiec to temat skomplikowany

Great Western Trail: Nowa Zelandia to gra ekonomiczno-strategiczna z elementami kontroli planszy. Tak naprawdę, jest to jednak klasyczne point-salad. Każda nasza akcja przyniesie nam punkty – wygra ten to punkty zbierze rozsądniej i efektywniej.

Główny zamysł jest względnie prosty – poruszamy się po planszy w pętli, od startu do Wellington, zatrzymując się na budynkach pozwalających nam wykonywać różne akcje. Część możemy pomijać, dopasowując w ten sposób strategię do potrzeb. W trakcie akcji kontrolujemy swoja rękę z kartami owiec w taki sposób, żeby dotrzeć do końca planszy mając najlepszy możliwy układ zapewniający nam możliwie dużo punktów i waluty. Bogatsi o nowe zasoby możemy wydać je na dodatkowe karty i akcje i całość powtarzamy aż do zakończenia gry. To takie wytłumaczenie w bardzo, ale to bardzo skompresowanym skrócie.

W Great Western Trail: Nowa Zelandia mamy bowiem naprawdę mnóstwo opcji i od początku należy pogodzić się z faktem, że nie uda nam się zrealizować wszystkich z nich. Punkty możemy zdobywać kupując dodatkowe owce. Możemy również budować na planszy nowe budynki zapewniające nam o wiele mocniejsze akcje. Warto też szkolić nowych pracowników zwiększających możliwości naszych ruchów. Ale nie można zapomnieć przy tym o żeglowaniu po górnej mapie, aby odblokowywać nowe lokalizacje dające konkretne bonusy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia awansowania na torze pioniera, realizacji celów, usuwania zagrożeń z mapy i inwestowaniu złota w dodatkowe karty. Każda mechanika w tej grze skrywa schowane dwie mechaniki z czego jedna jest trzema mechanikami w długim płaszczu, które stoją sobie na ramionach. Pierwsza rozgrywka każde nam analizować możliwości niczym Dr. Strange w Infinity War.

Całość jest naprawdę dobrze przemyślana. Great Western Trail: Nowa Zelandia wykorzystuje tak naprawdę wszystkie mechaniki z poprzednich odsłon tej serii i spina to wszystko w całkiem elegancką formę. Niemal wszystkie akcje łącza się ze sobą. Jeśli zbudowaliśmy budynek, łatwiej będzie nam żeglować po wyspach. Jeśli kupiliśmy owce, łatwiej będzie nam zarabiać pieniądze na budynki. Jeśli zainwestowaliśmy w karty, zyskamy bonusy kompensujące nam brak kart owiec. A jeśli żeglujemy po wyspach, to dostaniemy więcej pieniędzy z kupionych owiec. Wszystko ma tu naprawdę sporo sensu.