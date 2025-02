Graliśmy w South of Midnight - Korytarzowa uczta wizualno-narracyjna

Kiedy w 2018 roku Microsoft rozpoczął masowe przejęcia studiów, najmniejszą ekscytację wzbudzało Compulsion Games, które było tuż przed wydaniem We Happy Few. Gra zachwycała klimatem i światem, ale miała też swoje wyraźne problemy. Pod skrzydłami nowego właściciela kanadyjskie studio potrzebowało wiele lat, aby się rozwinąć i pokazać nowy projekt. Zdarzało się nawet, że to właśnie on był wskazywana przez Phila Spencera jako jeden z najciekawszych jakie obecnie realizowane są przez Microsoft. Oczekiwania mogły być więc spore. Czy po przedpremierowym demie mogę powiedzieć, że rozumiem tę ekscytację? Niestety nie.

Wersja, którą otrzymałem do testów, zawierała wyłącznie trzeci rozdział historii. Zostałem więc rzucony w środek opowieści, bez większego kontekstu fabularnego. Jedyne co można było wywnioskować to fakt, że Hazel, główna bohaterka South of Midnight, szuka swojej matki. Akurat w trzecim rozdziale trafia do miejsca, w którym kluczową rolę odgrywa wielki, mówiący sum. Niestety jest on uwięziony przez ogromne drzewo połączone z gigantycznym człowiekiem. Ponieważ ryba posiada niezbędne dla nas informacje, celem numer jeden staje się jej uwolnienie. Cały rozdział koncentruje się głównie na wspomnianym drzewie, z którym związana jest mroczna historia. My odkrywamy ją w formie duchów odtwarzających sceny z przeszłości.

Rozwiązania narracyjne nie są tutaj szczególnie imponujące. To schematy, które widzieliśmy już wielokrotnie. Jedyne co mocno wyróżnia się to reżyseria i dialogi. Wielki sum faktycznie jest bardzo ciekawy i daje nadzieję na to, że podobne stworzenia będą odgrywać w South of Midnight kluczową rolę. Demo nie pokazało żadnego ciekawego wątku fabularnego, ale przynajmniej utwierdziło mnie w przekonaniu, że wszystko zostanie zgrabnie zaprezentowane. Oby jednak pełna wersja miała coś więcej do zaoferowania niż tylko ciekawe postacie i dialogi między nimi.

Powrót do korytarzowej przeszłości

Pod kątem rozgrywki sprawa jest jeszcze trudniejsza. Demo nie jest wyciętym fragmentem finalnego produktu, tylko delikatnie go zmienia, głównie dodając samouczki. Początek rozgrywki był więc szalenie nudny, bo gra chciała mnie uczyć najprostszych elementów. Do tego poziomy są do bólu liniowe i korytarzowe. Byłem przekonany, że współczesny level design już dawno zapomniał o takich rozwiązaniach. W efekcie początkowo South of Midnight było bardzo mało ekscytujące. Z czasem doszły pewne mechaniki (np. bieganie po ścianach), co lekko poprawiło sytuację. Pytanie tylko jak daleko uda się dojść w pełnej wersji.