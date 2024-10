Grałem w EA Sports WRC 24 i takie sezonowe dodatki mają bardzo dużo sensu!

Bardzo rzadko (powiedziałbym nawet, że wcale) zdarza się, że tak duży wydawca pokroju Electronic Arts decyduje się na wydanie sezonowego dodatku do gry sportowej niż kolejnej, dużej gry, w której otrzymamy zasadniczo aktualizację składów oraz może nową trasę do przejechania . Najlepszym tego przykładem jest seria o Formule 1, która tak właściwie dużych zmian w ramach chociażby trybu MyTeam nie otrzymuje. Co prawda kombinowane jest w zupełnie innych rewirach, ale na pierwszy rzut oka pierwszy lepszy gracz powiedziałby „ej, ale tu niewiele się zmieniło”.

Dlatego tez EA Sports WRC poszło w nieco innym, można powiedzieć eksperymentalnym kierunku. Zamiast pełnoprawnej gry dostaliśmy dodatek na sezon 2024 w ramach Mistrzostw Świata w Rajdach Samochodowych – kilka samochodów, dwa zupełnie nowe rajdy oraz kilka zapowiedzi mniejszych dodatków, które pojawią się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Eksperyment ciekawy, ale czy udany? Sprawdzamy to!

Dlaczego nie recenzja?

Głównym powodem dlaczego ten tekst o EA Sports WRC 24 nie jest pełnoprawną recenzją jest fakt, że tak naprawdę jest on kolejnym elementem składowym pełnej gry z ubiegłego roku. Dodatkowo pewne usprawnienia wynikające z darmowej aktualizacji 2.1 również przekładają się na to, co już w ubiegłym roku otrzymaliśmy. Dlatego też recenzję EA Sports WRC możecie znaleźć o tutaj!

Dlatego też tym razem wolałbym się skupić w pełni na tym, co nowe i czy rzeczywiście ten pomysł z sezonowymi dodatkami ze strony EA Sports ma rzeczywiście sens. Mały spoiler – okazuje się, iż jest to nawet słuszna koncepcja… ale zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa w innych grach.

Rajd Polski i mazurskie wioski – szutry jak marzenie w EA Sports WRC 24?

To, co dla wszystkich polskich fanów rajdów jest najważniejsze w dodatku sezonowym do EA Sports WRC to możliwość rozegrania 80. Orlen Rajdu Polski, który w tym roku wrócił do kalendarza rajdowego WRC. Oczywiście o tym czy jeszcze raz zobaczymy najlepszych rajdowców na świecie w najbliższych latach nie będziemy dywagować, ale o tym jak się jeździ na wirtualnych szutrach już możemy.

Pierwsza myśl, która może przyjść do głowy w przypadku Rajdu Polski to to, że już jakiś czas temu polskie odcinki specjalne w grach od Codemasters były za sprawą DiRT Rally 2.0. Tam jednak inspiracja Mazurami była dość duża, ale całość była raczej czymś w rodzaju stworzenia biomu z podobnymi etapami niż konkretnego odwzorowania tras, na których już kiedyś kierowcy mieli przyjemność się mierzyć. W EA Sports WRC ta sytuacja się zmienia, bo podobnie jak w przypadku innych tras rajdów w ramach Mistrzostw Świata te podobieństwa do prawdziwych tras z Rajdu Polski jest całkiem spora. Najlepiej to widać wtedy, gdy zerkniecie sobie na onboardy i porównacie je sobie z tym, co jest w grze.

Największym jednak plusem jest fakt, że rzeczywiście trasy momentami potrafią być mocno nieregularne jeśli chodzi chociażby o zakręty. Jest bowiem kilka miejsc, w których, nie ukrywam, lubiłem docisnąć gaz po to, aby efektownie zwolnić, wejść głęboko w zakręt i ten ciasny zakręt na „jedynce” przejść bokiem (tutaj pomaga dużo poprawiony model dynamic handling, ale o tym później porozmawiamy). Podobnie jest w przypadku przejazdów przez mniejsze wioski na trasie. Czuć w tym wszystkim bardzo podobny klimat do tego na Mazurach, a uwierzcie mi – jako gość, który wychował się w tym regionie Polski i po szutrach ze znajomymi hasał non stop uśmiech nie schodził mi z twarzy próbując maksować czasy samochodami Rally 1.

Żeby jednak nie było tylko o nas, to dodatek sezonowy dodaje również Rajd Łotwy, który swoimi bardzo szybkimi odcinkami specjalnymi przypomina mocno Rajd Estonii. Czy to źle? Ani trochę, bo zdecydowanie takie etapy, w których często jedzie się na limicie z mojej perspektywy sprawiają najwięcej frajdy. Mimo wszystko jednak trzeba oddać Codemasters, iż podobnie jak w przypadku innych rajdów zrobili kawał dobrej roboty, choć można byłoby narzekać, że przydałoby się w tym wszystkim nieco więcej nieprzewidywalności lub nieco lepsza symulacja zmiennych warunków pogodowych z czasem na modłę tego, co stworzyło już KT Racing w ramach prowadzonej przez nich serii WRC w ostatnich latach.

Można byłoby czepiać się detali, że te tabliczki miejscowości mogłyby być lepiej przygotowane czy też tego, iż mogłoby być nieco więcej widocznych zabudowań typowych dla tego regionu wiosek. Ot takie głupoty, które fajnie byłoby widać wykorzystując photo mode. Jednakże i tak trzeba przyznać, że frajda z jazdy jest, choć nie wszystko jest związane z dodatkiem sezonowym jako takim.

Nowe samochody, nowe dźwięki… ale rewolucja tkwi w czymś innym w EA Sports WRC 24

Dobra wiadomość – samochody z sezonu 2024 wraz ze zaktualizowanymi składami oraz malowaniami wylądowały.

Zła wiadomość – w większość pewnie i tak nie zrobią one aż tak kolosalnej różnicy, jeśli gracie na luzie i nie czujecie konieczności wczytywania się w specyfikację zmian każdego z producentów startujących w ramach klasy Rally 1.