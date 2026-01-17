Archmallows - recenzja. Do d*** z taką grą

W ile zagraliście już gier o rozwijaniu średniowiecznego miasta? A może coś ambitniejszego – prowadzimy cywilizację od początków ognisk do podboju kosmosu. To może handlujemy złotem/rumem/kawą/kakao? A może schodzimy do lochu z zaufaną drużyną magów? No dobra, a może zbieramy pianki z dość mocno podkreślonymi pośladkami? Co by nie mówić o tym koncepcie, jest to coś nowego. O tym, czy powinno to powstać porozmawiamy później, ale doceńmy kreatywność.

Archmallows to prosta gra łącząca elementy strategii, losowości i zapamiętywania układów kart. Cel jest prosty – w sześć rund musimy zebrać jak najmniej punktów poprzez skuteczne manipulowanie kartami leżącymi przed nami. Inni gracze mają identyczny cel i w dowolnym momencie mogą zakończy rudę. W praktyce starają się zrobić to tylko wtedy, kiedy są pewni zwycięstwa. A pomoże nam w tym kilka chaotycznych kart akcji.

A do tego wszystkiego mamy grafiki pianek, takich wiecie, jak do nadziewania na kijek i pieczenia nad ogniskiem. Tylko, że aby było śmieszniej pianki mają bardzo wydatne kształty i nie mogą doczekać się przypiekania. Ale im niższy stopień wysmażenia osiągniemy w naszych sześciu kartach tym lepiej dla nas. Na początku ciężko się w tym połapać.

Prosta, ale wciągająca gra logiczna

Każdy z graczy rozpoczyna rundę z zestawem zakrytych kart leżących przed sobą. Znamy tylko część ich wartości, reszta pozostaje tajemnicą i właśnie na tym opiera się napięcie rozgrywki. Od samego początku musimy balansować między zapamiętywaniem kart, ryzykiem, a próbą przechytrzenia rywali, bo każda decyzja może zbliżyć nas do zwycięstwa albo boleśnie się zemścić.

Struktura tury jest prosta. W swojej turze dobieramy kartę i decydujemy, co z nią zrobić. Możemy wymienić ją z jedną z własnych kart leżących na stole, odrzucić albo – jeśli to karta akcji - wykorzystać jej specjalne zdolności, takie jak podgląd kart czy zamiany między graczami. Odrzucenie wiąże się jednak z zablokowaniem na stałe jednej z naszych kart. Jeśli niechcący zablokujemy wysoką wartość, to nie mieliśmy zbyt wiele szczęścia. Ale zablokowanie sobie jedynki czy też zera to znakomity ruch, bo nikt nam jej nie zabierze.

Kluczowym momentem każdej rundy jest chwila, w której ktoś decyduje się zawołać „Pupianki”. To sygnał, że według niego ma najniższą sumę punktów i chce zakończyć rundę. Każdy inny gracz wykonuje jeszcze po jednym ruchu i podliczamy punkty. Ale uwaga, jeśli wywołaliśmy koniec rundy nie mając najmniejszej liczby punktów to zbieramy podwójną wartość. Warto więc się dobrze przyczaić. A i tak, podczas grania nikt nie zdecydował się na głośny okrzyk „Pupianki”, mówiliśmy po prostu, „to ja będę kończył”. To było zbyt wiele dla naszej psychiki, która mocno już oberwała przez 6 rund oglądania pianek z dużymi pupami.