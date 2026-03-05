Apex Legends: Gra Planszowa - recenzja. Planszowy FPS?!

Być może tak jak ja, nie macie zielonego pojęcia czym jest Apex Legends. W telegraficznym skrócie: to strzelanka typu battle royale. Gra przenosi graczy na ogromne mapy, gdzie w drużynach po trzy osoby rywalizują o przetrwanie, zbierając broń, ekwipunek i korzystając z unikalnych umiejętności postaci zwanych Legendami. Każda postać ma swoje specjalne zdolności, co wprowadza element taktyki i współpracy między graczami. Czyli znacie już klimat, spadochron, zrzut na mapę, łap za broń i zostań jedynym żywym. Klasyka FPSów, ale coś co chyba trudno przenieść na plansze.

Z pewnością zauważyliście też, że nie znam Apex Legends. Do recenzji podchodzę więc bez żadnego sentymentu w kwestii oryginału, tak jak zdarzyło mi się przy tytułach takich jak Worms czy Heroes. O tym, czy udało się przenieść klimat gry komputerowej musicie zadecydować sami, czytając ten tekst.

Pierwsze wrażenia – jest ciężko

Apex Legends: Gra Planszowa zaskoczyła mnie już na etapie paczkomatu – to wielkie, ciężkie pudełko. Naprawdę, to olbrzymi kawał planszówki. Sama instrukcja ma 47 stron, a do tego mamy jeszcze drugi moduł rozstawiania meczów. No i co? Wziąłem się za setup, a ten okazał się niezłym wyzwaniem. Złożenie wszystkich komponentów zajmie nam przynajmniej bitą godzinę. Plansza robi jednak olbrzymie wrażenie, budynki 3D, złożone planszetki graczy, mnóstwo figurek 3D, liczne żetony. To jedna z najbardziej rozbudowanych gier w jakie grałem pod kątem liczby komponentów. Niemniej – setup jest ciężki. Nie, że nieprzyjemny, ale po prostu długi.

Zasady są dość ciekawe. Dla osób, które grały wcześniej w jakieś gry bitewne będą wybitnie proste. Dla kogoś, kto musi się nauczyć ich od zera, poziom trudności jest jednak konkretny. Instrukcja jest trochę zbyt zawiła, ale twórcy starali się od razu wytłumaczyć każdy możliwy niuans, który mógłby okazać się wątpliwy. Mimo złożoności, Apex Legends: Gra Planszowa nie jest jakieś wybitnie ciężkia. Musimy tylko szybko nauczyć się pojęcia „w linii wzroku” i umieć przełożyć je na trójwymiarową planszę. Dla fanów Warhammera czy innych tego typu gier to coś naturalnego.

Miejcie jednak na uwadze, że pierwsza gra zajmie wam około pięciu godzin. Nauczenie się zasad, wyjęcie z wyprasek wszystkich komponentów, rozstawienie planszy i wybór scenariusza (jeśli jesteście tak szaleni, żeby nie zagrać domyślnego) to zabawa na długo.

Drużynowe szaleństwo

Przejdźmy do najważniejszego elementu, czyli rozgrywki. W Apex Legends walczymy drużynowo – 2 vs 2 lub 3 vs 3. Najlepiej więc zagrać w parzystą liczbę osób. Mechanika jest bowiem taka, że każda drużyna musi mieć dwie lub trzy postacie. W przypadku gry dwuosobowej każdy gracz steruje dwoma z nim. To tak jakbyśmy grali partię za dwóch graczy jednocześnie. W rozgrywce czteroosobowej robi się to o wiele bardziej przystępne. W przypadku 3 i 5 osób, jeden z graczy będzie musiał niestety kontrolować postać więcej. Na trzy osoby gra jest więc moim zdaniem mocno niepolecana.

Następnie wybieramy postacie – każda legenda ma swoje specjalne umiejętności. Nie grałem w Apex Legends, ale motywy ani trochę mnie nie zaskoczyły. Wiecie, duży żołnierz z tarczą, jakiś traper w kapeluszu z krukami, teleportująca się zabójczyni, robot-snajper, wszystko to gdzieś widzieliśmy, jeśli graliśmy w dowolnego FPSa z postaciami. Dzięki temu jednak, drużyny są ciekawie zbalansowane – szybko okaże się kto powinien przyjąć rolę suportu, a kto skupić się na obrażeniach. To gra mocno drużynowa.

Same postacie to nie wszystko, bo muszą mieć też czym strzelać. Na samym początku wylosujemy więc dwie bronie i naprawdę niewiele amunicji. Bronie są modułowe – możemy znajdywać do nich ulepszenia, takie jak kolby czy celowniki, które podnoszą ich statystyki. Na całej mapie rozsiane jest mnóstwo skrzynek z przedmiotami różnej rzadkości. Co ciekawe, łatwiej znaleźć doskonałą kolbę epickiej rzadkości niż konkretny zapas amunicji. Apex Legends premiuje dwukrotne myślenie przez każdym strzałem.