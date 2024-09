gamescom 2024: graliśmy w EA Sports FC 25 na małych boiskach. Jak wypada tryb Rush?

Zacznijmy może od najważniejszego. Otóż jak informuje EA Sports odpowiedzialne za stworzenie EA Sports FC 25, tryb Rush nie będzie oddzielną formą zabawy w kolejnej odsłonie sztandarowej serii piłkarskiej Elektroników. Zamiast tego pojawi się on jako dodatkowa opcja w innych trybach, takich jak np. FUT (od Football Ultimate Team, a nie FIFA Ultimate Team), Klubach czy też Karierze. Niezależnie od modułu rozgrywki, zasady pozostaną identyczne. Jak już wspomniałem wcześniej, esencję zabawy będą stanowić mecze z udziałem dwóch zespołów - po pięciu zawodników w każdym z nich. Co za tym idzie, poszczególne spotkania mają rozgrywać się na mniejszych boiskach. To oczywiście nie wszystko.

Nim przejdziemy dalej, warto zastanowić się, czy wprowadzenie trybu Rush do EA Sports FC 25 to dobry pomysł. Tym bardziej, że - szczerze mówiąc - rozgrywanie spotkań w ten sposób nie sprawiło mi zbyt wiele frajdy, co być może wynika z faktu, że nigdy nie byłem fanem Volty ani być może przez niektórych zapomnianej serii FIFA Street (autorzy Volty inspirowali się właśnie tamtym cyklem). Zdecydowanie preferuję klasyczną formę “11 na 11” na boiskach o standardowych wymiarach, gdzie panują takie same zasady, jak podczas zwykłych meczów. Rush natomiast to oczywiście fikcja pełną gębą. Z drugiej strony doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że być może znajdą się osoby, którym Rush przyniesie sporo radości, stanowiąc ciekawą odskocznię.

Jako że boiska są mniejsze, Rush wprowadza szereg nowych zasad rozgrywki. Grając w EA Sports FC 25 w ten sposób mecze nie rozpoczynają się od środka. W okręgu znajduje się wyłącznie piłka, natomiast ustawieni na odpowiednich pozycjach zawodnicy po usłyszeniu gwizdka rozpoczynają wyścig w kierunku futbolówki. Spalone również są w pewnym sensie ograniczone, bo odgwizdywane są jedynie wtedy, kiedy zawodnik znajduje się w ofensywnej części murawy, blisko bramki rywala. A co z faulami? Nie ma czerwonych kartek, ale są niebieskie. Po otrzymaniu takiego kartonika piłkarz schodzi z murawy na określony czas, ale… może wrócić szybciej, kiedy bramkę strzeli drużyna przeciwna.

Rzuty karne także są obecne w Rushu, ale wyglądają one zupełnie inaczej niż podczas klasycznych spotkań w EA Sports FC 25. Zamiast ustawiania piłki na jedenastym metrze, tutaj - niczym w latach 90. ubiegłego stulecia w lidze MLS - bierzemy udział w pojedynku z bramkarzem “jeden na jednego”, biegnąc z futbolówką w stronę bramki i oddając strzał w odpowiednim momencie. To akurat prezentuje się naprawdę ciekawie.

Jak w to się gra?

EA Sports FC 25 w trybie Rush jest oczywiście bardzo dynamiczne, ale - moim zdaniem - przez to znacznie bardziej chaotyczne. Grając prawdziwymi zespołami trudno przyzwyczaić się do braku połowy składu, bo gra wybiera oczywiście jedynie pięciu piłkarzy z podstawowej “jedenastki” danego zespołu. To trochę niepotrzebny wariant rozgrywki, który być może zostanie bardzo szybko zapomniany, jak chociażby mecze towarzyskie, w których mogliśmy modyfikować zasady gry. Taka opcja pojawiła się w serii EA Sports przed kilkoma laty.