Food Chain Magnate - recenzja. Magnat gier strategicznych

Mechanicznie Food Chain Magnate to rasowa, ciężka ekonomiczna strategia. Poza losowaniem pierwszego gracza praktycznie nie istnieją tutaj elementy losowe. Jesteśmy tylko my, nasi przeciwnicy i nasz biznesplan. Nie jest to tytuł dla każdego. Jeśli szukacie gry na imprezę ze znajomymi, którzy tak nie bardzo grają w planszówki, to od razu sobie odpuście. To długa gra wymagająca skupienia i umiejętności przegrywania.

Przy okazji, Food Chain Magnate może nie każdemu się spodobać. Elementy graficzne są minimalistyczne, a same elementy w stylu retro. Wiecie, reklamowe grafiki z przydrożnych restauracji w USA w latach 50. Niektórzy mówią, że Food Chain Magnate wydano jako prototyp i zapomniano dodać rzeczywiste grafiki. To kwestia gustu – mi osobiście gra się bardzo podoba. Wszystko jest czytelne i spójne, a same karty i komponenty są wysokiej jakości. Plansza pomocy gracza stylizowana na menu to w ogóle najlepsza wisienka na koktajlu mlecznym.

Uwaga – gra zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca na stole. Od razu powinniśmy zaopatrzyć się w dodatkowy insert na karty pracowników, jeśli nie mamy gigantycznego stołu.

No i jak się w to gra?

Food Chain Magnate to gra dość zaskakująca. Jest bowiem piekielnie trudna, ale same zasady są łatwe do przyswojenia. To trochę jak szachy, łatwo nauczyć się jak ruszają się figury. Ale jak zaczniemy się zastanawiać nad budowaniem ataku, obroną czy kontrolowaniem środka pola i przeanalizujemy możliwości to napiszemy o tym książkę. Tutaj jest podobnie, podstawy są do opanowania w mniej niż 30 minut. Rozgrywka od razu jednak przytłoczy, zostajemy rzuceni na głęboką wodę i jeden nieostrożny ruch na początku gry może przesądzić o przegranej dwie godziny później.

Absolutną podstawą rozgrywki są pracownicy dostępni we wspólnej puli. Każdą turę będziemy zaczynać od wybrania kart pracowników z naszej talii i to oni pozwolą nam wykonywać ruchy. Część z nich pozwala na wystawianie większej liczby pracowników. Część to marketingowcy, część to kucharze a jeszcze inni to spece od HRu którzy rekrutują nowych pracowników. Ważnym elementem są też awanse – karty pracowników możemy z czasem zamieniać na inne, lepsze. A o niektórych specjalistów musimy się ścigać, bo dla wszystkich graczy dostępna jest tylko jedna karta. Kto pierwszy ten lepszy!

Drugi najważniejszy element gry to plansza. Znajdziemy na niej swoje restauracje i domy z potencjalnymi klientami. Za pomocą reklam generujemy ich potrzeby, które potem możemy spełnić. Klienci są jednak wybredni – pójdą tam, gdzie bliżej albo taniej. Nasza konkurencja obniżająca nagle ceny o 2 dolary może sprzątnąć nam konsumentów sprzed drzwi restauracji. Ale każdy kij ma dwa końce – brak konkurencji oznacza, że możemy śmiało windować ceny – głodny klient i tak kupi u nas, bo nie ma wyjścia.