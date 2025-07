EXTRA - W co zaGRAMy w sierpniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Stormgate

platformy docelowe: PC

data premiery: 5 sierpnia

producent: Frost Giant Studios

wydawca: Frost Giant Studios

Niemalże w ostatniej chwili na naszą listę trafia Stormgate, czyli strategia czasu rzeczywistego adresowana do fanów Starcrafta, która od dłuższego czasu znajduje się we Wczesnym Dostępie na Steamie, ale opuści go już na początku przyszłego miesiąca. Opisywana produkcja tworzona jest przez byłych pracowników, a w zasadzie weteranów z Blizzarda, którzy pracowali nie tylko nad przywołanym już RTS-em, ale także innym przedstawicielem wspomnianego gatunku - Warcraftem III. Stormgate wykorzystuje model biznesowy free-to-play, więc częściowo jest dostępny za darmo, ale - przykładowo - jeśli chcemy zagrać w kampanię fabularną, musimy zakupić odpowiednie pakiety. Twórcy starali się skonstruować swoje dzieło tak, by klasyczne mechaniki (eksploracja, pozyskiwanie surowców, stawianie budynków, rekrutowanie jednostek oraz walka) były proste do zrozumienia, ale trudne - zwłaszcza w trybie multiplayer - do perfekcyjnego opanowania.

Whisper Mountain Outbreak

platformy docelowe: PC

data premiery: 11 sierpnia

producent: Toge Productions

wydawca: Toge Productions

Whisper Mountain Outbreak to z kolei nowa gra ekipy odpowiedzialnej za serię Coffee Talk czy Rising Hell. Tym razem otrzymamy izometryczną grę akcji w konwencji horroru nastawioną na rozgrywkę w trybie kooperacji. Osadzona w 1998 roku na spowitej mgłą górze Bisik produkcja zaoferuje możliwość wcielenia się w osoby uwięzione w pewnej opuszczonej osadzie, gdzie w wyniku wykopalisk uwolniono pradawne zło. Nadrzędnym celem członków naszego zespołu będzie przetrwanie. Whisper Mountain Outbreak to gra, w której zabawa skupi się na eksplorowaniu lokacji, zbieraniu surowców, walce z przeciwnikami i rozwiązywaniu zagadek. Nie zabraknie ponadto rozbudowanego systemu craftingu umożliwiającego tworzenie nowych elementów wyposażenia.