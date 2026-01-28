Silent Hill i Fatal Frame oficjalnie łączą siły. Dwie kultowe serie horroru spotykają się w jednym crossoverze

Dwie ikoniczne serie survival horroru wywodzące się z Japonii oficjalnie potwierdziły nadchodzącą współpracę. Chodzi o Silent Hill oraz Fatal Frame. Informacja o crossoverze spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów.
Silent Hill spotyka Fatal Frame. Zapowiedziano crossover kultowych serii
Choć za Silent Hill i Fatal Frame odpowiadają różni wydawcy, losy obu marek w ostatnich latach przebiegały w podobny sposób. Seria Konami wyhamowała po 2012 roku, natomiast Fatal Frame zniknęło z pierwszego planu około 2014 roku. Od tego czasu obie marki stopniowo wracają do świadomości graczy.
Zapowiedź współpracy ogłosiło Koei Tecmo, które poinformowało o przygotowywaniu specjalnych strojów dostępnych w formie dodatkowej zawartości do pobrania. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, wiele wskazuje na to, że crossover obejmie oba tytuły. Wśród fanów pojawiają się spekulacje, że bohaterka Silent Hill f, Hinako, otrzyma stroje Mio i Mayu z Fatal Frame 2, a siostry mogą pojawić się w szkolnym mundurku znanym z nowej odsłony Silent Hill.
Współpraca wydaje się naturalna ze względu na podobieństwa tematyczne obu produkcji. Silent Hill f przenosi akcję do Japonii lat sześćdziesiątych, natomiast Fatal Frame 2 osadzone jest w realiach lat osiemdziesiątych. Obie historie skupiają się na młodych bohaterkach zmagających się z nadprzyrodzonym zagrożeniem inspirowanym japońskim folklorem, przy bardzo ograniczonych możliwościach obrony. Z czasem fabuły obu gier odsłaniają kolejne warstwy tajemnicy, zmuszając postacie do podejmowania trudnych i niejednoznacznych decyzji.
Na ten moment nie podano daty premiery crossoveru łączącego uniwersa. Zainteresowanym pozostaje zatem oczekiwać na kolejne wieści ze strony twórców.
