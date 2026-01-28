Silent Hill i Fatal Frame oficjalnie łączą siły. Dwie kultowe serie horroru spotykają się w jednym crossoverze

Dwie ikoniczne serie survival horroru wywodzące się z Japonii oficjalnie potwierdziły nadchodzącą współpracę. Chodzi o Silent Hill oraz Fatal Frame. Informacja o crossoverze spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów.

Silent Hill spotyka Fatal Frame. Zapowiedziano crossover kultowych serii

Choć za Silent Hill i Fatal Frame odpowiadają różni wydawcy, losy obu marek w ostatnich latach przebiegały w podobny sposób. Seria Konami wyhamowała po 2012 roku, natomiast Fatal Frame zniknęło z pierwszego planu około 2014 roku. Od tego czasu obie marki stopniowo wracają do świadomości graczy.