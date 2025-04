EXTRA - W co zaGRAMy w maju 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Revenge of the Savage Planet

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 8 maja

producent: Raccoon Logic Studios Inc.

wydawca: Raccoon Logic Studios Inc.

Jeśli graliście w Journey to the Savage Planet, czyli humorystyczną przygodówkę akcji z 2020 roku, to z pewnością czekacie na Revenge of the Savage Planet, czyli jej pełnoprawną kontynuację. Na chętnych czekać będzie świat w klimatach science-fiction, gdzie pokierujemy uczestnikiem programu Pionier. Rozpoczynając grę dowiemy się, że zostaliśmy zwolnieni z obowiązków w trakcie wykonywania kosmicznej misji zleconej przez chciwą korporację. Pozostawieni sami sobie na krańcu świata bez jakiegokolwiek wsparcia musimy bezpiecznie wrócić na Ziemię. Proste? No…, nie do końca. Revenge of the Savage Planet ma oddać do naszej dyspozycji cztery ogromne lokacje, a także rozgrywkę polegającą nie tylko na eksploracji, ale i skanowaniu roślin, wytwarzaniu nowych elementów wyposażenia czy łapaniu roślin z wykorzystaniem lasso. Całość przejdziemy w pojedynkę lub w kooperacji z innym graczem.

Spirit of the North 2

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 8 maja

producent: Infuse Studio

wydawca: Silver Lining Interactive

Kontynuacji doczeka się także eksploracyjna gra przygodowa z 2019 roku zatytułowana Spirit of the North. W drugiej części przeniesiemy się do starożytnego świata, który chyli się ku upadkowi. Wcielimy się w uprzednio stworzonego za pomocą rozbudowanego kreatora lisa, który opuści własny dom i spróbuje odnaleźć legendarnych strażników. Wspólnie ze swoim towarzyszem Ravenem będzie musiał uwolnić ich z rąk Grimnira, czyli mrocznego szamana. Spirit of the North 2 zaoferuje rozgrywkę skupiającą się na przemierzaniu różnorodnych lokacji (autorzy zapowiedzieli obecność otwartego świata) i odkrywaniem licznych tajemnic poprzez rozwiązywaniu zagadek logicznych czy też konfrontowanie się z napotkanymi przeciwnikami.