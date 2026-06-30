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EXTRA - W co zaGRAMy w lipcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/06/30 17:00
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Czas na dogrywkę, a więc kolejną porcję interesujących gier, które ukażą się już niebawem! Wśród nich Soulsy z dinozaurami, rogue-like inspirowany Hadesem, dodatek do Grim Dawn (tak, to nie pomyłka), a także EverQuest dla samotników.

Moonlight Peaks

Moonlight Peaks, EXTRA - W co zaGRAMy w lipcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca
  • platformy docelowe: PC, Switch, Switch 2
  • data premiery: 7 lipca
  • producent: Little Chicken
  • wydawca: XSEED Games, Marvelous Europe

Po premierze - dzisiaj można powiedzieć, że już kultowego - Stardew Valley z czasem nastąpił wysyp gier podobnych do dzieła Erica Barone'a. Jednym z kolejnych, które nota bene zapowiada się naprawdę ciekawie, jest Moonligh Peaks - gra RPG z elementami rolniczymi autorstwa studia Little Chicken Game Company. Akcja toczyć się będzie w tytułowym miasteczku, gdzie wcielimy się w młodego wampira. Zajmiemy się hodowaniem mistycznych roślin, przyrządzaniem eliksirów oraz nawiążemy przyjaźń z lokalnymi wilkołakami, czarownicami i syrenami. Warto odnotować, że będzie można z nimi wejść także w głębsze relacje, bo w Moonligh Peaks nie zabraknie opcji romansowania.

Veritas Tales: Witch of the Dark Castle

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 9 lipca
  • producent: Digitalis Publishing
  • wydawca: 15 Industry

Patrząc na screeny z Veritas Tales: Witch of the Dark Castle można przypomnieć sobie o wydanym przed laty Dragon’s Crown. Nie bez powodu, gdyż jak się okazuje za produkcję odpowiedzialne jest studio Digitalis Publishing Yoshio Nishimury, który wcześniej pracował nie tylko nad wyżej wymienionym tytułem, ale także ma na swoim koncie Odin Sphere i 13 Sentinels: Aegis Rim. W przypadku Veritas Tales: Witch of the Dark Castle nie mamy jednak do czynienia z dynamiczną grą akcji, ponieważ jest to gamebook, a więc produkcja, w której poszczególne wydarzenia rozgrywają się na kartach powieści. W tym RPG-u przemierzamy więc kolejne lokacje, rozmawiamy z napotkanymi postaciami, dokonujemy wyborów oraz walczymy z przeciwnikami, a starcia odbywają się w systemie turowym. Dlatego też w Veritas Tales: Witch of the Dark Castle nie mogło zabraknąć możliwości rozwijania poszczególnych bohaterów.

GramTV przedstawia:

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Tagi:

Inne
Gothic Classic
The Guild: Europa 1410
Echoes of Aincrad
Ascend to ZERO
Moonlight Peaks
Veritas Tales: Witch of the Dark Castle
Scarlet Deer Inn
Dinoblade
Grim Dawn: Fangs of Asterkarn
EverQuest Legends
Adam "Harpen" Berlik

W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112