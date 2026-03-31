EXTRA - W co zaGRAMy w kwietniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Darwin's Paradox

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch

data premiery: 2 kwietnia

producent: ZDT Studio

wydawca: Konami

Drugą część zestawienia najciekawszych premier kwietnia rozpoczynamy od gry, która za sprawą mechaniki rozgrywki nie wywołuje raczej entuzjazmu, ale twórcy nadchodzącego Darwin’s Paradox mają ciekawy pomysł na… bohaterkę. Wcielimy się tu w sprytną i uroczą ośmiornicę uwięzioną w tajemniczym kompleksie przemysłowym. Wyrwana z oceanu zrobi wszystko, aby - wykorzystując swoje zdolności (mowa o pływaniu czy też kamuflowaniu się) - odnaleźć drogę ucieczki. Z pierwszych recenzji Darwin’s Paradox wynika, że mamy do czynienia z całkiem niezłą grą, ponieważ jej średnia ocen w serwisie Metacritic oscyluje w granicach od 73 do 75 procent w zależności od platformy docelowej.

Xenonauts 2

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 kwietnia

producent: Goldhawk Interactive

wydawca: Hooded Horse

Xenonauts 2 także zostało już ocenione, a obszerną recenzję produkcji możecie przeczytać na łamach gram.pl. Pierwotnie ta taktyczna strategia turowa zadebiutowała w lipcu 2023 roku, ale na początku kwietnia ostatecznie ukaże się w finalnej wersji. Wszystko wskazuje na to, że fani kultowego UFO: Enemy Unknown mają na co czekać. Od dawna produkcja autorstwa studia Goldhawk Interactive określana jest mianem duchowego spadkobiercy hitu sprzed lat. Aha, bez obaw - jeśli nie mieliście do czynienia z pierwszą odsłoną Xenonauts wydaną w 2014 roku, to nie musicie nadrabiać zaległości. Historię opowiedzianą “w dwójce” zrozumiecie bez znajomości części pierwszej.