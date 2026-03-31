Zaloguj się lub Zarejestruj

EXTRA - W co zaGRAMy w kwietniu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Adam "Harpen" Berlik
2026/03/31 17:00
0
0

Czas na kolejną porcję premier! W kwietniu ciekawych tytułów z pewnością nie zabraknie!

Darwin's Paradox

  • platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch
  • data premiery: 2 kwietnia
  • producent: ZDT Studio
  • wydawca: Konami

Drugą część zestawienia najciekawszych premier kwietnia rozpoczynamy od gry, która za sprawą mechaniki rozgrywki nie wywołuje raczej entuzjazmu, ale twórcy nadchodzącego Darwin’s Paradox mają ciekawy pomysł na… bohaterkę. Wcielimy się tu w sprytną i uroczą ośmiornicę uwięzioną w tajemniczym kompleksie przemysłowym. Wyrwana z oceanu zrobi wszystko, aby - wykorzystując swoje zdolności (mowa o pływaniu czy też kamuflowaniu się) - odnaleźć drogę ucieczki. Z pierwszych recenzji Darwin’s Paradox wynika, że mamy do czynienia z całkiem niezłą grą, ponieważ jej średnia ocen w serwisie Metacritic oscyluje w granicach od 73 do 75 procent w zależności od platformy docelowej.

Xenonauts 2

  • platformy docelowe: PC
  • data premiery: 2 kwietnia
  • producent: Goldhawk Interactive
  • wydawca: Hooded Horse

Xenonauts 2 także zostało już ocenione, a obszerną recenzję produkcji możecie przeczytać na łamach gram.pl. Pierwotnie ta taktyczna strategia turowa zadebiutowała w lipcu 2023 roku, ale na początku kwietnia ostatecznie ukaże się w finalnej wersji. Wszystko wskazuje na to, że fani kultowego UFO: Enemy Unknown mają na co czekać. Od dawna produkcja autorstwa studia Goldhawk Interactive określana jest mianem duchowego spadkobiercy hitu sprzed lat. Aha, bez obaw - jeśli nie mieliście do czynienia z pierwszą odsłoną Xenonauts wydaną w 2014 roku, to nie musicie nadrabiać zaległości. Historię opowiedzianą “w dwójce” zrozumiecie bez znajomości części pierwszej.

GramTV przedstawia:

Strona 1/5
Następna strona

Tagi:

Inne
Xenonauts 2
Soulmask
Masters of Albion
Pokemon Champions
Invincible VS
Tides of Tomorrow
Kiln
MotoGP 26
Darwin's Paradox
WILL: Follow The Light
W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112