EXTRA - W co zaGRAMy w czerwcu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

The Karters 2: Turbo Charged

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 czerwca

producent: Pixel Edge Games

wydawca: Pixel Edge Games

Jak wzorować się to na najlepszych. Tak być może pomyśleli autorzy The Karters 2: Turbo Charged z polskiego studia Pixel Edge Games. Nadchodzą produkcja wspomnianej ekipy, która początkowo ukaże się w ramach wczesnego dostępu, powinna spodobać się fanom Mario Kart, a także miłośnikom Crash Team Racing. Pokierujemy zatem różnorodnymi gokartami, rywalizując czy to z innymi graczami, czy też ze sztuczną inteligencją, na różnorodnych, nierzadko mocno zakręconych trasach wypełnionych licznymi power-upami, z których zrobimy użytek, by zyskać przewagę nad rywalami. Co istotne, multiplayer w The Karters 2: Turbo Charged będzie dostępny zarówno przy jednym ekranie, jak i za pośrednictwem internetu.

Rune Factory: Guardians of Azuma

platformy docelowe: PC, Switch, Switch 2

data premiery: 5 czerwca

producent: Marvelous Inc.

wydawca: XSEED Games, Marvelous USA, Inc., Marvelous Europe

Zapoczątkowana w 2007 roku seria Rune Factory, która zresztą wywodzi się z cyklu Harvest Moon, niebawem doczeka się nowej odsłony zatytułowanej Guardians of Azuma. Ponownie otrzymamy więc rolniczą grę RPG akcji w konwencji symulatora życia z rozgrywką ukazaną z perspektywy trzeciej osoby. Tak, akcji, bo w Rune Factory: Guardians of Azuma nie tylko zajmiemy się własnym gospodarstwem rolnym, ale będziemy eliminować także zastępy wrogów, którzy staną nam na drodze podczas eksploracji fantastycznego świata. Rune Factory: Guardians of Azuma zaoferuje ponadto możliwość nawiązywania kontaktów z okolicznymi mieszkańcami, w tym również opcję flirtowania (na początku kampanii zadecydujemy, czy wcielamy się w kobietę, czy też pokierujemy mężczyzną).