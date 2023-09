Duchy w Wenecji – recenzja filmu. Legenda o zjawach

Lubię gdy poziom filmowych serii rośnie z każdą kolejną częścią. Najlepszym tego przykładem jest John Wick, a teraz do tego grona dołączyły ekranizacje powieści Agathy Christie z Kennethem Branaghem jako Herculesem Poirotem. Morderstwo w Orient Expresie nie był udanym filmem, a przynajmniej nie tak jak legendarna adaptacja z 1974 roku, ale w Śmierci na Nilu widać było, że twórcy wyciągnęli prawidłowe wnioski z pierwszej części. Na całe szczęście na tym nie poprzestali i najwyraźniej ich celem było zrobienie jeszcze lepszej trzeciej odsłony kryminalnych przygód belgijskiego detektywa. Tym razem jednak podlane gatunkowym sosem, który nadał filmowi potrzebnego odświeżenia. Duchy w Wenecji może i nie zaskakują tajemnicami, zagadką, czy bohaterami, ale dzięki mniejszej skali, ciekawym inscenizacyjnym pomysłom, wspomnianej atmosferze grozy i przenikliwemu umysłowi Poirota, film dostarcza jeszcze więcej zabawy.

Wenecja. Trwają właśnie obchody Wigilii Wszystkich Świętych. Hercules Poirot (Kenneth Branagh) za namową podupadłej autorki kryminałów, Ariadne Oliver (Tina Fey), udaje się do owianego złą sławą domu należącego do Roweny Drake (Kelly Reilly). Kobieta zaprosiła na przyjęcie medium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh), aby skontaktowała się z jej zmarłą przed rokiem córką, Alicią (Rowan Robinson). W spirytualistycznym seansie udział biorą również lekarz Leslie Ferrier (Jamie Dornan), jego syn Leopold (Jude Hill), służąca Olga Smirnoff (Camille Cottin), oraz Maxime Gerard (Kyle Allen), były narzeczony Alicii. Rowena raz jeszcze chce porozmawiać z córką, podejrzewając, że do jej samobójczej śmierci ktoś przyłożył rękę. Przyglądający się wszystkiemu Poirot szybko odkrywa hochsztaplerskie sztuki pani Reynolds. Wkrótce później pierwsza osoba umiera, a sprawca przeprowadza zamach na detektywa. Hercules Poirot wraz ze swoją przyjaciółką Ariadną próbują rozwiązać zagadkę stojącą za tajemniczymi zgonami w nawiedzonym domu.