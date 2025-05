Dorfromantik: Pojedynek - recenzja. Wsi spokojna, wsi wesoła

Klasyczny Dorfromantik to spokojna, relaksująca gra komputerowa stworzona przez niemieckie studio Toukana Interactive, która ukazała się w kwietniu 2022. Jej tytuł pochodzi z języka niemieckiego i można go przetłumaczyć jako „romantyzm wsi” – i faktycznie, cała gra kręci się wokół budowania malowniczych krajobrazów złożonych z sielankowych płytek: lasów, pól, rzek i dachów małych domków. Nie ma tu walki, stresu ani presji czasu – naszym celem jest jak najdłuższe układanie idealnie pasujących fragmentów mapy, tak by tworzyć harmonijny krajobraz i zdobywać punkty. Idealna odskocznia od codziennego zgiełku.

I na podstawie tej właśnie gry komputerowej powstała gra planszowa Dorfromantik: Pojedynek. Cel jest ten sam. Układamy sobie heksagonalne płytki tak, aby tworzyły harmonijne i piękne wiejskie krajobrazy. Ale widzicie przecież hasło „Pojedynek”, prawda? Celem jest ułożenie krajobrazu ładniej, skuteczniej i bardziej sielsko niż nasz przeciwnik.

Co ciekawe, Dorfromantik: Pojedynek jest grą idealnie symetryczną. Teoretycznie możemy wykonywać te same ruchy co przeciwnik i doprowadzić do remisu. Nie ma tutaj elementu losowego, który zadziałałby na korzyść innego gracza mocniej niż na korzyść drugiego. Znaczy, teoretycznie nie ma. Praktycznie to szereg różnych decyzji zadecyduje o tym dla kogo układ kafelków był korzystniejszy a dla kogo niezbyt łaskawy.

Jak stworzyć wieś idealną?

Sam koncept Dorfromantik: Pojedynek jest naprawdę prosty. Każdy z graczy ma ten sam pakiet kafelków – krajobrazu i zadań. Jeden gracz trzyma je wszystkie odkryte na swoim stole, a drugi zakryte na stosie. Gracz drugi rozpoczyna losowanie, pokazuje kafelek, a następnie gracz mający wszystkie odkryte szuka identycznego w swoich zasobach. Następnie gracze umieszczają kafelek na swojej planszy tworząc krajobraz. Teoretycznie szanse są więc identyczne. W praktyce już mała zmiana w pierwszej turze sprawi, że w 10 turze plansze będą wyglądały zupełnie inaczej, pomimo tych samych kafelków.

Kafelki krajobrazu to po prostu heksy zawierające tory, pola, lasy, wsie lub pola. Kafelki zadań to takie specjalnie kafle krajobrazu – dodatkowo kładziemy na nich zadanie. To taki cel do spełniania za który zyskujemy punkty. Jest to po prostu liczba, która wyznacza z ilu kafelków ma składać się otaczający ją obszar. Jeśli wylosujemy więc zadanie „wieś 4” to skończymy je wtedy, kiedy uzyskamy pole wsi złożone z 4 kafelków. Całkiem proste – jak całe Dorfromantik: Pojedynek. Dodatkowo czasami pojawią się flagi, które dają dodatkowe punkty za skończone duże obszary.

I to tak naprawdę wszystkie zasady. Dorfromantik: Pojedynek to bardzo prosta gra. Przyswojenie zasad zajmie nam może 10 minut. I bardzo dobrze – po co nadmiernie komplikować sobie życie, prawda?