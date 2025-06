Diuna: Imperium Powstanie - ile planszowych Diun to za dużo Diun?

Diuna Imperium Powstanie to nowa, bo wydana w zeszłym roku gra, będąca częścią większej serii. Na rynku mamy przecież Diunę: Imperium (6 miejsce w rankingu BGG) razem z dodatkami Potęga Ix, Drednoty, Nieśmiertelność czy od razu w wersji Deluxe. To wszystko względnie nowe gry wydane po 2022 roku , już podczas wielkiego hype’u na Diunę. Tymczasem, mamy tutaj zeszłoroczne Diuna: Imperium Powstanie, które równie jest podstawową grą, tyle, że w reedycji. Tak jest – w reedycji zaledwie niecałe trzy lata po wydaniu oryginału. Pachnie to ordynarnym wręcz skokiem na kasę. W dodatku autorem jest ten sam człowiek.

Do tego wszystkiego walczymy o poparcie czterech frakcji – Imperium, Gildii Kosmicznej, Fremenów i Bene Gesserit. Wykonując akcje z ich pól możemy awansować na torach wpływów. W poprzedniej edycji dawało to praktycznie tylko dodatkowe (aczkolwiek bardzo cenne) punkty. Teraz odblokowuje to kilka ważnych pól, co sprawia, że cały wyścig jest nieco dynamiczniejszy.

Sama plansza zmieniła się dość nieznacznie. Niemniej, każda dokonana zmiana to zmiana na olbrzymi plus . W trakcie gry praktycznie nigdy nie napotkamy sytuacji, w której zostaliśmy całkowicie zablokowani i nie mamy co zrobić. To klasyczna bolączka gier typu worker placement, czyli takich w których musimy umieszczać pionki na polach, aby coś zrobić. Rozwiązano to tutaj niesamowicie płynnie – część akcji pozwala umieścić nam szpiegów. Poza różnymi bonusami zapewniają nam zawsze dostęp do szpiegowanego pola. Dzięki temu, praktycznie zawsze będziemy mieli dostępny chociaż jeden fajny ruch.

Tutaj należy zadać sobie pytanie – to skok na kasę czy faktyczna potrzebna reedycja? Nieco wybiegając w przód do końca recenzji muszę powiedzieć w ten sposób: to jawny i oczywisty skok na kasę, ale na tyle udany, że ciężko być o to złym.

Fabularnie jest to niejako kontynuacja – Leto Atryda już nie żyje, a Paul Atryda znany jest jako Muad’Dib, grasuje wśród Fremenów i szuka zemsty na Imperatorze Paszydachu Szadammie IV. Gildia kosmiczna skupia się na zarabianiu, Bene Gesserit na knuciu, Harkonnenowie na zwalczaniu Fremenów, a Fremenowie na zabijaniu Harkonnenów. Słowem – dzień jak co dzień na słonecznym Arrakis.

W Diunę: Imperium Powstanie gra się re-we-la-cyj-nie. Mechaniki przeplatają się, tury są zaskakująco krótkie, konflikty dynamiczne i nieprzewidywalne a możliwości strategiczne przyprawiają o zawroty głowy. Przeciętnie rozgrywka zajmie nam około dwóch godzin i czas zleci naprawdę szybko. W większości partii do ostatniej tury nie będzie wiadomo kto wygra, a sprytny gracz będzie w stanie wyrwać z ręki zwycięstwo liderowi w najmniej oczekiwany sposób i w ostatniej wolnej chwili. Podczas gry tak naprawdę nie będziemy mieli nawet sekundy na znudzenie się. Pod tym względem Diuna: Imperium Powstanie po prostu zachwyca.

Niemniej – to już było! Diuna: Imperium Powstanie to praktycznie identyczna gra co Diuna: Imperium. Mechaniki są bardziej spójne, bohaterowie ciekawsi, a konflikty i karty intryg nieco mniej chaotyczne i mniej nieprzewidywalne. Trzon rozgrywki, pionki, system konfliktów, znaczna część pól czy kart są identyczne. Jeśli kupiliście już zwykłą Diunę to Imperium Początek będzie zakupem bardzo przykrym. To coś w rodzaju hotfixa i wersji 2.0 a nie samodzielna gra. Niemniej, po zagraniu w Imperium Powstanie powrót do zwykłego Imperium, nawet ze wszystkimi dodatkami będzie po prostu przykry i kiepski. Zmiany są dobrze zaplanowane i chirurgiczne, ale mimo wszystko niewielkie.

Umówmy się – Diuna: Imperium Powstanie to skok na kasę i ciężko to ukryć. Gra mogła być wydana jako dodatek zawierający kilka pionków i nową planszę i byłoby to podobnie efektywne. A o wiele tańsze dla graczy, szczególnie tych którzy zainwestowali sporo w grę i dodatki. Teoretycznie dodatki można wymieniać między edycjami, ale testy na BGG wskazały, że nie jest to optymalne rozwiązanie.

Ale dla gracza, którzy z Diuną nie miał nic wspólnego Diuna: Imperium Powstanie ma szansę aspirować to jednej z najlepszych gier planszowych na rynku. Jedyne sensowne wady jakie mogę wskazać poza problemami z reedycjami i dodatkami to fakt, że gra słabo się skaluje. Rozgrywka w dwie osoby nie ma sensu, w trzy jest nieco gorsza i dopiero idealna dla czterech osób. Na osłodę mamy całkiem przyjemny tryb solo i wariant drużynowy dla sześciu graczy, który cieszy się świetnymi opiniami. I to naprawdę jedna z nielicznych wad jakie mogę znaleźć.

Warto? Tak, ale z zagryzionymi zębami

Diuna: Imperium Powstanie to trochę to czego nie lubię na rynku planszówek. Nie jest to jeszcze poziom Kickstartera i gier na wstępie dzielonych na osiem dodatków, ale na pewno nie jest to przykład zdrowego planu wydawniczego. Ale wiadomo, hype na franczyzę nie potrwa wiecznie i trzeba ją dobrze zmonetyzować.

Ciężko być jednak złym. Oryginalna Diuna była świetną grą z kilkoma sporymi wadami, a Diuna: Imperium Powstanie wyeliminowała owe wady. I mamy absolutny top i konkretnego pretendenta do miejsca w top 10 gier planszowych.