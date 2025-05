Czy gry wyścigowe mogą pomóc w prawdziwym ściganiu? Zawodowy motocyklista, Jakub Belak konfrontuje oba światy – realny i wirtualny

Jakub Belak to jeden z najbardziej obiecujących, młodych zawodników motocyklowych. „Suchy” brał udział między innymi w prestiżowej serii Yamaha bLU cRU European Championship przy mistrzostwach świata World Superbike, a także w YAMALUBE Yamaha R7 Cup przy mistrzostwach Niemiec IDM. To obecnie jeden z czołowych, polskich zawodników prezentujący wysokie tempo i determinację do rywalizacji na bardzo wysokim, światowym poziomie. Jako młode pokolenie, Jakub czasem sięga po gry, więc zapytaliśmy go, jako profesjonalnego zawodnika, na ile realistyczne są dzisiejsze produkcje i czy gracz, który po nie sięga może poczuć namiastkę prawdziwego ścigania.

Gram w MotoGP 22, 23 i 24, ale też ostatnio Ride 5, które teoretycznie jest bliżej mojego sportu, bowiem znajduje się tam Yamaha R7 na której się ścigam, ale minusem tej gry jest mała ilość torów z którymi mam styczność. Pewnie będę musiał sięgnąć po jakieś starsze gry Superbike gdzie jest tor Vallelunga, na którym w tym roku będę się ścigał i muszę się go nauczyć.

Co zatem jesteś w stanie wyciągnąć z gier motocyklowych, co mogłoby Ci pomóc w prawdziwych zawodach?

Przede wszystkim najważniejszą i w zasadzie jedyną dla mnie istotną rzeczą, jest nitka toru. Dzięki grom, mogę sprawdzić jaki jest układ obiektu, jakiego rodzaju i gdzie są zakręty, a także zwyczajnie mogę dzięki temu zaoszczędzić czas na naukę samego toru gdy się już na nim pojawię, więc jest to jakieś ułatwienie. Nieco gorzej jest z linią przejazdu. Dzięki grze można sobie mniej więcej jakąś obrać, ale w rzeczywistości są jednak inne punkty hamowania i czynniki, które sprawiają, że po torze pojedziemy jednak nieco inaczej. Przykładowo, w grze często da się dużo później zahamować motocyklem i gdybym zrobił to na żywo dokładnie w tym samym miejscu, to mogłoby się to zakończyć mało przyjemnie.

Czy to oznacza, że dzisiejsze gry motocyklowe takie jak MotoGP i Ride nie są w stanie zaoferować odpowiednio dobrej i realistycznej fizyki?

Technologia na pewno mocno poszła do przodu i w tych grach dzieje się sporo rzeczy, które dzieją się także na żywo. Jeśli odkręcimy za mocno gaz to szarpnie motocyklem zarówno w grze jak i w realu, jeśli za ostro zahamujemy to z pewnością zarzuci nam tyłem, motocykl zanurkuje lub w najgorszym przypadku zablokujemy przednie koło i zaliczymy uślizg, choć tutaj w Ride 5 trochę to osłabili i wcale nie tak łatwo się przewrócić jak choćby w MotoGP. Więc teoretycznie, sporo istotnych zachowań twórcy implementują do gier, ale to wszystko nadal jest trochę umowne, na pewno sporo uproszczone względem prawdziwego ścigania. Z pewnością większe pole do popisu w tym zakresie mają symulatory, na których się siedzi, skręca się całym ciałem, operuje manetką gazu i całą resztą, jednak te nie są łatwo i tanio dostępne. Musimy pamiętać, że w tego typu grach, zwykle sięgamy po pady, więc siłą rzeczy trzeba iść na pewne ułatwienia, żeby to było przystępne dla graczy. Ustawienia motocykla w grze generalnie mają sens, ale też twórcy muszą iść na ustępstwa, jak choćby w przypadku przełożeń skrzyni biegów. Na żywo po prostu przekładamy zębatki, a w grze mam tylko kilka punktów na suwaku i nie zawsze da się trafić w to samo co ustawimy w motocyklu na żywo.