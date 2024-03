Przedstawienie czas zacząć - recenzja gry Princess Peach: Showtime!

Choć Princess Peach jest kluczową postacią uniwersum Mario praktycznie od początku jego istnienia, to doczekała się tylko dwóch gier, w których wystąpiła w głównej roli. Warto było czekać na to drugie wejście?

Fabuła w Princess Peach: Showtime! jest tradycyjnie prosta do ogarnięcia i pretekstowa. Oto bowiem nasza księżniczka wybiera się z różową walizką i Toadami do spektakularnego gmachu teatru, by obejrzeć jedno z wielu wystawianych tam przedstawień. W oczekiwaniu na bilety cały plan bierze jednak w łeb, gdy nagle wyłania się czarny charakter, który w magiczny sposób przejmuje kontrolę nad całym teatrem i wprowadza tam nowe rządy. Oczywistym jest, że Peach nie zostawi nikogo w potrzebie i z pomocą wróżkopodobnej Stelli zaczyna odwracać proces zniewolenia.

Dzielna Peach nie zaszłaby jednak daleko, gdyby nie magiczna wstążka otrzymana od wspomnianej Stelli. Niezbędne do pokonywania kolejnych etapów są ponadto specjalne kostiumy, które przywdziewa Brzoskwinka. Każdy kolejny poziom stanowi oddzielne przedstawienie z innym motywem przewodnim i pomysłem na pokonywanie przeszkód i wrogów. Zapomnijcie więc o klasycznej platformówce, gdzie zmieniają się tła i power-upy. Tutaj każda “sztuka” jest świetnie pomyślana i nie ma mowy o powtarzalności, przewidywalności i nudzie.

Gatunkowo Princess Peach: Showtime! plasuje się gdzieś pomiędzy platformówkami Super Mario 3D Land/World a produkcjami z Kirbym w roli głównej. Bohaterka porusza się w trzech wymiarach, jednak większość poziomów to wąskie korytarze. Kluczowe dla całej rozgrywki są specjalne stroje, które odpowiadają za wyjątkowe zdolności przystosowane do danego etapu. Peach nie zjada swoich przeciwników jak Kirby i nie przejmuje ich cech w wybranym przez gracza momencie. Stroje dla księżniczki są z góry narzucone, ale nie jest to żadną wadą. Takie rozwiązanie jest bowiem wpisane w konkretny model rozgrywki, który oferuje dany etap.

Co to oznacza w praktyce? Że w pierwszym “przedstawieniu” (cała akcja rozgrywa się na scenie teatralnej) Peach przebiera się za postać niczym z powieści Aleksandra Dumas czy innego klasyka gatunku płaszcza i szpady. W takim stroju księżniczka dziarsko wywija bronią białą, rozprawiając się z zastępami niezbyt wymagających przeciwników i innych terenowych przeszkód. Brzmi banalnie, ale zabawa nie polega wyłącznie na nieustannym wciskaniu ataku. Peach może dodatkowo robić uniki/kontry jak w grach typu Devil May Cry, gdy czas zwalnia na chwilę i pojawia się fajny efekt graficzny “rozmazanej” księżniczki. Oczywiście system walki nadal pozostaje bardzo uproszczony, ale widać, że twórcy chcieli urozmaicić prostą nawalankę.

W innych etapach Peach przebiera się za ninję, łyżwiarkę figurową, cowgirl czy wojowniczkę kung fu. Innym razem przywdziewa strój niczym z opowiadań o Sherlocku Holmesie albo biały fartuch do pieczenia słodkości. A to nie wszystkie możliwości, jakie oferuje Princess Peach: Showtime!.